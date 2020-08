FOTO:HSE od koncesijske pogodbe loči le korak

Padež v Brkinih

Prvo umetno jezero za pitno vodo v Sloveniji se obeta v Brkinih, kjer bodo zajezili potok Suhorica ali Mali Padež in s tem zagotovili dodaten vodni vir za Kras in Istro. Postopek za DPN za zajezitev Suhorice je julija napovedal minister za okolje Andrej Vizjak, s tem pa dal upanje štirideset let starim sanjam Istranov, da dobijo stabilno preskrbo z vodo. To morajo v sušnih obdobjih nabavljati na Hrvaškem ali pri Kraškem vodovodu. Povod je bila nesreča vlaka s kerozinom v Dolu pri Hrastovljah; gorivo je odteklo v porozna tla in ogrozilo podtalnico reke Rižane ter celotni sistem Rižanskega vodovoda. A vsem krajanom takšna rešitev ni po volji. Več sto ljudi nasprotuje akumulaciji – zajezitvi Suhorice, saj bi bil po njhovem 57-metrski nasip prehud poseg v okolje, tujek in degradacija prostora, ki bi povzročila poplavljanje več kilometrov doline. Bolj primerna se jim zdi povezava vseh regionalnih vodovodov in skupna raba obstoječih vodnih virov.

Akumulacija je lahko tudi dodana vrednost ljudem

Domačin iz Podkraja Alojz Kavšek pravi, da so že pol leta odrezani od sveta in upa, da jim HE Suhadol prinese novo cesto in nov most. Foto: Leon Vidic/Delo



Ptujsko jezero

Ptujsko jezero s 3,5 kvadratnega kilometra površine velja za naše največje umetno jezero, ki je nastalo v 1978 z zajezitvijo reke Drave in služi kot akumulacija za HE Formin. Pred zajezitvijo je tu gnezdila zadnja kolonija navadnih čiger na naravnem gnezdišču pri nas. V štirih desetletjih so se razširile na štirih umetno izdelane otoke jezera. Akumulacija je dom za prezimujoče ptice in počivališče ptic selivk. Februarja letos se je po podatkih štajerske sekcije društva za opazovanje ptic zaključil projekt ohranjanja populacij čigre v porečju Save in Drave. Rezultat: v 2018 je na otokih gnezdilo 218, lani pa 117 parov navadnih čiger - v družbi tisoč parov rečnih galebov. Lani so Ptujčani akumulacijo razglasili za »zamuljeno mlakužo«, s čimer so opozorili na deset let staro težavo in pozvali k sanaciji mulja iz jezera; sicer bo to postalo odlagališče težkih kovin, vir okužb in dom nadležnih žuželk.



Cesta in deset HE vrednih toliko kot Teš 6



Rekordno poplavno leto 1990

Na podvozu pri vasi Mošenik je arhiv stoletnih voda, ki v zadnjega pol stoletja poplavljajo vsako leto. Foto: Leon Vidic/Delo



Kopja se lomijo na akumulacijah

Z gradnjo treh HE na zasavskem delu Save bodo nastala tudi tri akumulacijska jezera. Foto: Leon Vidic/Delo

Brežiško morje

Je druga največja akumulacija v državi in največja na Savi - z letnico 2014 in s ciljem večje poplavne varnosti na območju Posavja oziroma Krškega in Brežic. Brežiško akumulacijsko jezero, ki mu rečejo tudi Brežiško morje, je s 3,1 kvadratnega kilometra površine približno dvakrat večje od Blejskega, v njem naj bi bilo okrog dvajset milijonov kubičnih metrov vode. V Sloveniji smo usedline iz akumulacij doslej odlagali v akumulacijski prostor, pri HE Brežice in Mokrice pa je predvideno odlaganje mulja na lokacije ob nasipih, zunaj jezera. Sestava mulja je sicer odvisna od človekovih aktivnosti; v preteklosti so Savo z izpusti onesnaževali rudniki in umazana industrija, zdaj jo marsikje s komunalno odpadno vodo iz neurejenih naselij onesnažujejo gospodinjstva. Medtem ko po trditvah stroke Sava zahvaljujoč prehodnim ribjim stezam vrvi od življenja tudi po izgradnji hidroelektrarn, evropski ihtiologi opozarjajo, da učinkovitost stez oziroma prehodov za organizme ni dokazana.

Stroka pravi, da je Sava po izgradnji hidroelektrarn oživela, nekateri evropski ihtiologi ji oporekajo. Foto: Leon Vidic/Delo

Ljubljana – Holding slovenske elektrarne (HSE), ki je koncesijo za izkoriščanje energetskega potenciala srednje Save od Medvod do Zidanega Mostu dobil pred petnajstimi leti in doslej za projekt porabil devet milijonov evrov, od podpisa koncesijske pogodbe ločita največ dva meseca, od zagona prve HE na tem delu, HE Suhadol, pa najbrž kljub temu še celo desetletje ...Koncesijska pogodba, pravijo na okoljskem ministrstvu (Mop), še ni v celoti usklajena; v nadaljevanju jo bodo usklajevali še medresorsko, nakar jo čaka vladni postopek. O sklenitvi koncesijske pogodbe bo odločila vlada, ki bo sprejela odločitev glede soglasja k predloženemu gradivu z osnutkom koncesijske pogodbe. Po potrditvi na vladi sledi sklenitev koncesijske pogodbe s koncesionarjem, v tem primeru s HSE. Če ne bo nepredvidenih zapletov, jo bodo, ocenjujejo na Mopu, podpisali v mesecu ali dveh.Tačas ko koncesionar čaka, da vlada določi točen datum podpisa pogodbe, prebivalci ob srednji Savi, v Podkraju v občini Hrastnik, odštevajo mesece do nove in varne ceste, domačini v Renkah, kjer je predvidena tretja HE na srednji Savi, pa trepetajo pred poplavami, pred »stoletnimi vodami«, ki sicer pridejo vsako leto in so šestmetrski rekord dosegle leta 1990.Alternative HE na srednji Savi država nima: zamujamo z deležem energije iz OVE, ki bi do leta 2030 moral znašati od EU priporočenih 37 odstotkov; zamujamo s podnebnimi prilagoditvami, pri tem pa izkoriščamo le polovico potenciala naših rek. Vodja projekta srednjesavskih elektrarn pri HSEpravi: »Da bi nadomestili proizvodnjo iz HE, bi do leta 2030 potrebovali za tisoč nogometnih igrišč sončnih elektrarn. Ali drugače: 300-megavatni moči desetih HE na srednji Savi bi ustrezalo tristo nogometnih igrišč.«Krajani hrastniškega Podkraja komaj čakajo, da jim država vrne najkrajšo prometno povezavo do domače občine, do katere se morajo zdaj voziti dvanajst kilometrov naokrog, prek Radeč, saj je cesta po desni strani Save zaradi poškodb popolnoma zaprta že več kot pol leta. Čudijo se borcem za Savo, ki se bojijo, da bo akumulacijsko jezero HE Suhadol kratilo prostor ribam: »Nam se pa ne krati? Pa se nihče ne boji in ne bori za nas. Več kot pol leta že smo praktično odrezani od sveta,« praviDomačin iz Podkraja je imel nekoč do Hrastnika le pet kilometrov in največ deset minut - a tudi nekaj srečanj z več tonskimi skalami, ki se še zdaj trgajo s pobočja in poplavljenim cestiščem. Zdaj za pot v Hrastnik potrebuje pol ure, saj na njej promet zaradi ožin in del urejajo štirje semaforji …Le streljaj od hišnega praga Kavškovih je v sklopu gradnje nove ceste G2 Hrastnik-Zidani Most načrtovan nov most, zelo blizu tudi HE Suhadol z akumulacijskim jezerom, ki sta bila sicer prvotno načrtovana dobrih tristo metrov nižje, kjer se Sava udobno razširi, zaradi slabše geološke slike pa prestavljena višje, v ožino. »Ne glede na to načrtujemo na tem delu ribjo stezo v čim bolj sonaravni obliki in v naklonih, ki omogočijo prehajanje populaciji v čim večjem številu, proučujemo pa tudi možnost, da ob pregradi uredimo kajakaško stezo,« pravi vodja projekta srednjesavske verige HE pri HSE. Od akumulacijskega jezera tudi Kavšek pričakuje, da jih reši večnega poplavljanja.Za cesto G2 je ministrstvo za infrastrukturo (Mzi) zaradi delno spremenjenih posameznih prostorskih ureditev in prilagoditev načrtovani HE v 2019 dalo pobudo za spremembe in dopolnitve DPN. Postopek je v fazi študije variant - utemeljitve rešitve, ki bo skupaj z okoljskim poročilom javno razgrnjena. Sledila bo faza izdelave predloga sprememb in dopolnitev DPN, ki se zaključi s sprejemom uredbe na vladi. Glede na to, da bo do takrat potrebnih še precej postopkovnih korakov in usklajevanj interesov, časovnega okvira za sprejem uredbe na MZI ne morejo natančno določiti. Časovnici obeh projektov, G2 in HE na srednji Savi, zagotavlja Šimic, se delno prekrivata, kar je pomembno za racionalno izvedbo obeh. Vlaganja v cesto ocenjujejo na 120 milijonov evrov, v vseh deset HE na srednji Savi pa na 1,3 milijarde – kar je skupaj toliko, kot je stal šesti blok Teš.Drugi v nizu pregradnih objektov na srednji Savi, HE Trbovlje, je predviden približno 1,2 kilometra od glavnega mostu čez Savo v smeri Zagorja, tretji, HE Renke, pa kakšnih 3,5 kilometra od zagorskega mostu čez Savo v smeri Litije. Podvoz pod železniško progo v Renkah, prek katerega vodi cesta v Mošenik, »hrani« podatke o največjih povodnjih, ki so prizadele to območje v zadnjega več kot pol stoletja.V 60. letih prejšnjega stoletja je podvoz zalilo do višine še ne dveh metrov, leta 2010 je voda segala že pet metrov v višino, a rekordno je bilo leto 1990: dobrih šest metrov visoko je bila in le palec pod železniškimi tiri, po katerih se odvija večidel potniškega in tovornega, domačega in mednarodnega prometa, se je ustavila … Kot pravi Jure Šimic, vodja projekta srednjesavske verige pri HSE, so v času Marije Terezije znali »železnico očitno zgraditi tako, da celo v ekstremno visokih vodah ostane na suhem«.Območje koncesije, na katerem bo umeščenih v prostor​ deset srednjesavskih HE, se deli na zasavski odsek s trojico HE Suhadol, Trbovlje in Renke, ter na ljubljanski in litijski odsek. Deseterica bi inštalirano moč HE na Savi povečala za 300 megavatov; s tem bi pridobili eno teravatno uro električne energije iz OVE ali desetino vse elektrike, proizvedene v Sloveniji. Naše HE prispevajo približno tretjino letne proizvodnje elektrike. Energetsko je najbolj izkoriščena Drava, Soča 34-odstotno, Sava nekaj manj kot tretjinsko, Mura skoraj nič; jo pa zato z več kot 30 HE dobro izkoriščajo Avstrijci.Čeprav imajo HE na srednji Savi v Zasavju veliko podporo, pa se med stroko in okoljevarstveniki lomijo kopja zlasti zaradi načrtovanih akumulacijskih jezer. Slednji jih uvrščajo med okoljsko uničujoče projekte, ki ogrožajo habitate ptičjih in ribjih vrst, vplivajo na površinske vode in podtalnico. Akumulacije na srednji Savi naj bi ogrozile predvsem kralja rek – sulca. »Avstrijci so na Muri z monitoringom ugotavljali, katere vrste prehajajo po ribjih stezah. Med njimi je bil tudi sulec … To pomeni, da sulec lahko migrira, da obstajajo rešitve, s katerimi mu je mogoče zagotoviti preživetje, da gre v svoja drstišča in da se populacija ohrani,« pravi Šimic.V svetu je skoraj polovica akumulacijskih jezer namenjena namakanju, petina proizvodnji električne energije, približno desetina oskrbi s pitno vodo in prav toliko varstvu pred poplavami. V Sloveniji, kjer je evidentiranih okrog šestdeset vodnih akumulacij, je dobra tretjina akumulacij namenjena energetski izrabi, petina varstvu pred poplavami, le redke tudi namakanju, oskrbi s pitno vodo pa nob. Po Šimicu je ključna vloga akumulacijskih jezer blaženje podnebnih sprememb: »Akumulacija ni le energetika, je urejanje celotnih območij in dodana vrednost prebivalcem, ki živijo v njihovi bližini.« HE na spodnji Savi so dokaz, dodaja, da se povprečna temperatura Save zaradi zajezitve ne dviguje, temveč da ta blaži temperaturne ekstreme.