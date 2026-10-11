Hud padec na Rogličevi dobrodelni dirki, televizijec Peter Poles v bolnišnici

Na dobrodelni dirki Primoža Rogliča Zlati krog s traso med Mariborom in številnimi drugimi štajerskimi kraji žal ni šlo vse tako, kot bi moralo. Zgodilo se je več padcev, v enem med njimi je bil udeležen znan televizijec Peter Poles.

Zlomil si je ključnico. Televizijec, znan kot obraz oddaj, kot so Slovenija ima talent, Dan najlepših sanj, Zvezde plešejo ali Vid in Pero šov, je pred štartom dobrodelne dirke tudi vodil program. Moral bi voditi tudi dražbo v okviru dogodka, a je žal ne bo.

Pop TV, za katero dela, je objavila, da bo zaradi zloma ključnice operiran.

Štart in cilj 61 kilometrov dolge kolesarske dirke sta sicer v Mariboru, trasa vodil skozi občine Hoče-Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, Kidričevo, Starše, Hajdina, Ptuj in Duplek ter nazaj v Maribor.