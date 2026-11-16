Hud poraz Resnice v Kranju, tudi Demokrati in Svoboda ne bodo pekli tort

Za politologa Mira Hačka uspeh SDS v prvem krogu letošnjih lokalnih volitev ni nobeno presenečenje. Malo presenetljivo je morda to, da je edina od strank še malce povečala število občinskih svetnikov. Vse druge so namreč doživele večji ali manjši padec – z izjemo tistih, ki leta 2022 še niso obstajale. SDS je število svetniških mest povečala za 84 in jih ima tako zdaj 667. Je pa za profesorja politologije nekoliko presenetljiv precejšen poraz stranke Resnica v njeni bazi – v Kranju. V primerjavi z zadnjimi štirimi leti, ko je imela tam pet svetniških mandatov, so ji volivci tokrat namenili zgolj enega.