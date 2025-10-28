Hud razkol znotraj romske skupnosti: očitki o zlorabah denarja in korupciji

V nadaljevanju preberite:

S Harisom Tahirovićem, novinarjem in predsednikom romskega društva Anglunipe ter predsednikom Zveze romske skupnosti, ki nosi naslov Umbrella, kar v romskem jeziku pomeni Dežnik, smo govorili o položaju Romov v Sloveniji ter poskušali odgovoriti na vprašanje, kaj je bil vzrok za tragični dogodek v Novem mestu.

Zakon o romski skupnosti iz leta 2007 je povzročil nemalo razprav in nasprotovanj. Eden izmed ključnih očitkov je, pojasnjuje sogovornik, da ločuje Rome na avtohtone in neavtohtone, kar je po mnenju mnogih diskriminatorno in povzroča dodatne razprtije znotraj že tako marginalizirane skupnosti. Problem je tudi v neenakomerni implementaciji nacionalnih strategij in ukrepov. Nekateri ukrepi so bili implementirani le na papirju, brez pravega vpliva na življenje Romov.

Zakaj so primeri integracije v Prekmurju uspešni, v jugovzhodnem delu države pa ne? »Tamkajšnji župani so pokazali interes za izboljšanje življenjskih razmer Romov in so vzpostavili boljše sobivanje med Romi in Neromi. V Prekmurju je tako manj medsebojne diskriminacije, saj so lokalne oblasti vlagale v infrastrukturo in omogočale dostop do osnovnih dobrin, kot sta elektrika in voda. Takšen pristop je omogočil boljše življenjske razmere in večje sodelovanje med skupnostmi,« pojasnjuje sogovornik.

Nasprotno pa je v drugih delih Slovenije stanje precej slabše. »Nekateri župani in lokalne oblasti niso pokazali enakega interesa za vključevanje Romov, zato so številna romska naselja ostala brez osnovnih dobrin. Na Dolenjskem, na primer, so nekateri župani skupaj z določenimi romskimi organizacijami izkoriščali sredstva, namenjena Romom, za lastne interese. Posledica je bila še večja marginalizacija romske skupnosti,« trdi Haris Tahirović.

Romske organizacije v Sloveniji so že dolgo tarča očitkov o korupciji in zlorabi javnih sredstev. Vodstvo romske skupnosti je bilo večkrat obtoženo zlorabe položaja in nenamenske porabe denarja za osebne potrebe. Tahirović trdi, da je Jože Horvat Muc, predsednik Sveta romske skupnosti RS, zlorabljal bančne kartice Zveze Romov Slovenije za plačevanje osebnih stroškov – od popravil vozila in večerij do nakupa mobilnih telefonov in računalnikov.