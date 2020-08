FOTO:V Sloveniji 32 novih okužb s koronavirusom

KLJUČNI POUDARKI: Direktor NIJZ ne izključuje možnosti uvedbe karantene samo za mlade med 15. in 35. letom, ki v državo vstopajo s Hrvaške.

Število potnikov letalskega prometa bo letos nižje za 60 odstotkov.

10.00 Preko 30 novih okužb in brez smrtne žrtve med okuženimi

9.45 Negativni brisi v celjski bolnišnici

9.15 Na Novi Zelandiji še sedem primerov lokalnega prenosa

8.47 Karantena le za osebe, stare med 15 in 35 let?

8.30 Velik upad letalskih potnikov

FOTO: Toby Melville/Reuters

Ob 1034 testiranih osebah so v petek v Sloveniji potrdili 32 novih okužb s koronavirusom, je na twitterju sporočila Vlada RS. V bolnišnicah se zdravi 16 obolelih oseb, tri potrebujejo zdravljenje na intenzivni negi.Kontrolni brisi osmih zaposlenih z očesnega oddelka celjske bolnišnice, ki so bili teden dni v samoizolaciji zaradi tesnega stika z okuženo sodelavko, so negativni. Medtem okužena sodelavka ostaja v samoizolaciji, ponovno bo testirana 21. avgusta, so danes za STA povedali v celjski bolnišnici. STAPotem ko so v začetku tedna v 1,7-milijonskem Aucklandu koronavirus potrdili pri štirih družinskih članih, ki so se okužili lokalno, so danes iz največjega novozelandskega mesta poročali o sedmih novih primerih. Po odkritju lokalnega prenosa okužbe so v petek v Aucklandu ponovno uvedli karanteno za približno dvotedensko obdobje, navaja Reuters.V strokovni skupini za covid-19 trenutno poteka zelo intenzivna razprava o tem, kako ukrepati in preprečiti vnose okužb s Hrvaške, je za STA dejal direktor NIJZ. Ena od možnosti je tudi uvrstitev Hrvaške na rdeč seznam oziroma obvezna karantena po povratku v Slovenijo, ki bi jo lahko odredili le za osebe, stare med 15 in 35 let.Od začetka junija do 12. avgusta je bilo iz Hrvaške 70 vnešenih primerov okužbe z novim koronavirusom, v zadnjih dneh se je to število začelo strmo povečevati. V četrtek je bilo potrjenih dodatnih 22 primerov vnosov s Hrvaške, 20 med njimi iz kraja Zrče na otoku Pag, ki slovi po burnem nočnem življenju. »Hrvaška postaja zelo pomembna destinacija za vnos okuženih oseb v slovenski prostor,« je opozoril Krek.»To nas zelo skrbi, ker imamo zelo veliko ljudi na hrvaški obali. Do sedaj je bila očitno na Hrvaškem takšna struktura dopustnikov, ki ni hodila v nočne lokale. Zadeve so se obrnile, očitno je zdaj veliko mladih, ki hodijo v nočne lokale,« je ocenil Krek. STAŠtevilo letalskih potnikov v EU bo letos po izračunih Mednarodnega združenja letalskih prevoznikov (IATA) upadlo za 60 odstotkov zaradi pandemije covida-19. Okrevanje letalske industrije je, kot so opozorili, negotov.Čeprav je letalski promet nekoliko okreval v zadnjih mesecih, potem ko je aprila dosegel najnižjo točko doslej, pa je še vedno izvedenih manj kot 50 odstotkov letov primerljivega lanskega obdobja, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Število potnikov je upadlo za 705 milijonov.Kratkoročni obeti za EU ostajajo precej negotovi zaradi drugega vala epidemije. Po oceni združenja je zaradi pandemije v letalstvu in turizmu ogroženih več kot sedem milijonov delovnih mest. STA