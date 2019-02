FOTO:»Ideja združene Evrope mora obstati«

Predsednik Pahor se je vpisal v zlato knjigo predsednikov. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Slavnostni govornik ob pomniku Geoss je bil predsednik republike Borut Pahor. FOTO: Bojan Rajšek/Delo



Narod postaja zrelejši, pametnejši...

Množica ljudi se je danes udeležila kulturnega praznika v Spodnji Slivni. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Litijski župan Franci Rokavec je recitiral del Prešernove Zdravljice. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Župani so zahtevali samostojno državo

Od nastanka pred 38 leti se je Geoss utrdil v zavesti večine državljank in državljanov kot središče Slovenije in simbol slovenstva. Postal je stičišče različnih spominov in kultur, kjer se skozi vse leto zvrstijo različni domoljubni, kulturni, športni in drugi dogodki. Pred 30 leti, torej leta 1989, so se ob pomniku Geoss zbrali župani vseh takratnih slovenskih občin, ki so pod skupnim geslom »Živimo in gospodarimo na svoji zemlji« izrazili zahtevo po suvereni in samostojni državi.

Spodnja Slivna – »Redki narodi praznujejo kulturni praznik, Slovenci ga in to upravičeno, saj je prav kultura hrbtenica narodovega značaja in narodove identitete,« je zbrani množici ob pomniku Geometričnega središča Slovenije (Geoss) danes povedal predsednik republike, ki je bil slavnostni govornik na prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku. Ta tradicionalno poteka prvo nedeljo v februarju.Pahor je poudaril, da smo Slovenci začeli postajati narod, ko smo pred pred poltisočletja v času reformacije dobili svoj jezik in bili med tistimi prvimi narodi sveta, ki smo imeli v svoj jezik prevedeno Biblijo. Izrazil je zadovoljstvo, da je tudi učenkam in učencem v osnovni šoli ter kasneje dijakom in študentom prirojena ljubezen do slovenskega jezika, saj se zavedajo, kako pomemben je za narodni obstoj in razvoj.Po njegovem je kultura pomembno prispevala in imela tudi odločilno vlogo, da smo se Slovenci politično ozavestili z idejo zedinjene Slovenije, s taborskim gibanjem in vse do ustanovitve slovenske narodne vlade, do postopne krepitve naše državnotvornosti in plebiscita leta 1990 do razglasitve samostojne države leto dni kasneje.»Smo najprej in predvsem nacija, ki ima izredno izdelan narodni značaj in ga plemeniti naprej in to ne račun drugih narodov, ampak zato, da bi narodove posebnosti ohranili tudi za bodoče rodove,« je povedal Pahor in dodal, da je treba poleg kulturne identitete skrbno varovati tudi vse stebre državne suverenosti, ter da narod z leti postaja zrelejši, pametnejši in odgovornejši do države.Za ohranitev slovenstva kot nacije in kot države je naša suverenost, katere del smo jo prenesli na Evropsko unijo, ki je čudovita zamisel, o kateri govori tudi Prešeren v Zdravljici. Če si kateri narod želi, da ideja združene Evrope obstane, potem je to slovenski narod, je prepričan Pahor, ki se ob tej priložnosti vpisal v zlato knjigo predsednikov, kar so pred njim storili nekdanji predsedniki Milan Kučan, Janez Drnovšek in Danilo Türk.Zbrane je nagovoril tudi litijski župan