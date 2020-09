Ideje za okolju prijazno nakupovanje

1. Novodobna klasika: trajnostne vrečke

V Sparu vam je na voljo več trajnostnih nakupovalnih torb in vreč. Izberete lahko klasično papirnato vrečko, biorazgradljive vrečke iz koruznega škroba in biorazgradljivo nakupovalno torbo iz netkanega materiala iz obnovljivih in gensko nespremenjenih virov (sladkorni trs), ki so primerne za kompostiranje, in trajno nakupovalno torbo iz recikliranih plastenk.

1. Rešitev, ki vas nič ne stane: nakupovanje z lastno embalažo

V vseh trgovinah Spar in Interspar lahko na postrežnih oddelkih delikatese, Sparove mesnice in Sparove ribarnice nakupujete z lastno embalažo. Če pogosto kupujete izdelke, kot so siri, salame, hladne solate, sveže meso in ribe, boste z lastno embalažo naredili nekaj dobrega za planet.

Na refil avtomatih Odori vam je na voljo 10 izdelkov:



• čistilo za kopalnico,

• čistilo za steklo,

• čistilo za tla,

• univerzalno čistilo,

• odstranjevalec trdovratnih madežev,

• gel za ročno pranje posode,

• gel za strojno pomivanje posode,

• pralni prašek za belo perilo Sivka,

• pralni prašek za pisano perilo Sivka,

• pralni prašek za pisano perilo Limona.

​

Avtomati so v Intersparu Aleja in Intersparu Citypark v Ljubljani ter v Intersparu Europark v Mariboru.

FOTO: Spar

2. Namesto plastike: izdelki iz biorazgradljivih materialov

Okolju prijazne piknik izdelke lahko v Sparu najdete pod znamko Simpex Basic. Krožniki so izdelani iz čvrsto stisnjenih vlaken sladkornega trsa, žlice, vilice in noži pa iz brezovega lesa.



3. Od recikliranih materialov do stekla: Trajnostna embalaža

Iz reciklirane plastike je tudi embalaža mehčalca SPAR Super. Ste vedeli, da lahko na Sparovem oddelku sadja in zelenjave kupite mrežaste vrečke za sadje in zelenjavo , ki so v celoti izdelane prav iz recikliranih plastenk.je tudi

Tudi v Sparu lahko najdete vedno večje število izdelkov Sparovih blagovnih znamk v stekleni embalaži. Med njimi tudi BIO jogurt SPAR Natur*pur in vodo kakovostne znamke SPAR.

Ker se čedalje več ljudi zaveda, kako pomembno je trajnostno delovanje vsakega posameznika, je možnosti za takšno delovanje v vsakdanjem življenju vedno več. Samo pomislite na to, koliko navad smo spremenili v zadnjih nekaj letih.Začeli smo ločevati odpadke, organizirali smo mnoge čistilne akcije, če imamo le možnost, izberemo javni prevoz, pozorni pa smo postali tudi na izdelke, ki jih kupujemo. K sreči je tudi na tem področju vedno več možnosti za trajnostno izbiro. Preverite, kakšne so možnosti za trajnostno nakupovanje vsakdanjih dobrin.Še pred nekaj leti novost, danes pa že kar klasika. Lastne vrečke praktično vsak med nami nosi v svoji torbi ali vozi v avtu. Nakupovanje z lastno vrečko je postalo skoraj samoumevno, ponudba trajnostnih vrečk pa je vedno bolj pestra. Poleg vrečk iz blaga se lahko danes po nakupih odpravite tudi z vrečko iz reciklirane plastike ali z biorazgradljivo vrečko, ki jo lahko sčasoma tudi kompostirate. Katera trajnostna možnost je najljubša vam?Zdaj ko nam je nakupovanje z lastno vrečko že popolnoma prešlo v kri, je čas za novo navado – nakupovanje z lastno embalažo. Ste vedeli, da lahko z lastno embalažo kupite vse od stročnic, oreškov, sirov in salam, postrežnega mesa in rib? Vse, kar morate storiti, je, da v svoji trajnostni nakupovalni vrečki prinesete še lastne posode za shranjevanje.Z lastno embalažo pa ni mogoče kupiti le prehranskih izdelkov, ampak tudi nekatera čistila, mehčalce in pralne praške. Slovenska blagovna znamka Odori, ki ste jo spoznali v drugi sezoni projekta Štartaj Slovenija, je v sodelovanju s Sparom Slovenija postavila 3 refil avtomate Odori . Refil avtomati delujejo tako, da prinesete svojo embalažo ali pa si na avtomatu izberete prazno plačljivo embalažo in jo s pomočjo avtomata sami napolnite.Celulozna vlakna, vlakna sladkornega trsa, koruzni škrob, brezov les in drugi so materiali, ki počasi, a vztrajno nadomeščajo plastiko za enkratno uporabo. Biorazgradljive vrečke za smeti so bile še pred nekaj leti prava redkost, danes pa so običajen izdelek v marsikaterem gospodinjstvu. Morda bo čez nekaj let tako tudi s pripomočki za čiščenje, kot je biorazgradljiva krpa za čiščenje Sparove znamke Splendid Nature.Ste morda opazili, da je kateri od izdelkov, ki jih kupujete, v zadnjem času zamenjal svojo embalažo? Na policah se pojavlja vedno več izdelkov, ki so pakirani v embalažo iz reciklirane plastike. Veliko bolje, kot da proizvajamo novo plastiko, je, da znova uporabimo obstoječo. Konec koncev plastika okolje tako zelo obremenjuje prav zato, ker se razkraja zelo počasi.Vrača se tudi steklena embalaža. Res je, da prenašanje izdelkov v stekleni embalaži zahteva nekaj previdnosti, a je pravzaprav popoln material. Tudi ko se steklo razbije, ga lahko popolnoma recikliramo in ustvarimo nov izdelek, poleg tega pa lahko to storimo neštetokrat. Lahko bi rekli, da steklo nima roka trajanja.K varovanju okolja lahko prispeva prav vsak. Če le lahko, se zato pri nakupovanju odločite za trajnostne možnosti.