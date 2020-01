Idilična Slovenija, v kateri živijo in ustvarjajo le moški

Green. Creative. Smart. je komunikacijska kampanja znamke I feel Slovenia na področju gospodarstva kot odziv na njegova pričakovanja po dvigu prepoznavnosti in ugleda Slovenije v mednarodnem okolju. Namenjena je celoviti in enotni promociji slovenskega gospodarstva na globalnem konkurenčnem trgu. Z zgodbo Green. Creative. Smart. nagovarjamo potencialne investitorje in kupce, ki v Sloveniji iščejo edinstvene poslovne priložnosti in predstavlja večletno komunikacijsko platformo v podporo viziji zelenega, ustvarjalnega in pametnega slovenskega gospodarskega okolja, so kampanjo predstavili pri agenciji Spirit.

Številne je razburila peveč tradicionalna delitev vlog. FOTO: Youtube/Agencija Spirit



Deset korakov nazaj

Emilija Stojmenova Duh, med drugim tudi kandidatka za inženirko leta 2018. FOTO: Mavric Pivk/Delo



Na agenciji užaljeni

»Moja prva izkušnja s Slovenijo je bila veliko boljša, kot sem pričakoval. Moral sem se vrniti. Zdaj, ko sem bil tu že nekajkrat, sem prepričan – država je morda majhna, a njeni dosežki so veliki. Vse zaradi ljudi, ki so izobraženi, zanesljivi, večjezični in talentirani.« In – moški.Oglasni spot Agencije Spirit, ustanovljene za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih naložb in tehnologije, je vzbudil nemalo pozornosti, a žal negativne. V slabe tri minute dolgem spotu je glavna zvezda namreč tuj poslovnež v modri srajci in s kravato, star med 40 in 50 let, s popolnimi zobmi in širokim nasmehom. Naša država je predstavljena kot zelena, pametna in ustvarjalna, vse to po zaslugi moških inženirjev in znanstvenikov. Ženske se pojavijo dvakrat. Ena je »podajalka« rdečega paradižnika, sadu domače zemlje, druga pa mama štiričlanske družine. Spot je prav zaradi skrajno tradicionalne delitve vlog razburil širšo javnost.Politologinja, znanstvena sodelavka ZRC SAZU, se je ob ogledu spota počutila – nevidno. »Hitro so se usule reakcije drugih znanstvenic, ker smo vse intuitivno začutile, kaj je narobe s posnetkom. V videospotu ni žensk, ki bi bile dejavne, nekaj počele ter bile del aktivne in podjetne Slovenije. Resničnost je seveda drugačna – ženske so sestavni del znanstvenega razvojnega in inovacijskega napredka.« Spot ponuja drugačno sliko. Ženske v Sloveniji so del zasebnega prostora, narave, skrbijo za reprodukcijo, medtem ko na moški plečih sloni razvoj civilizacije, kulture, napredka. Oni imajo ideje in peljejo človeštvo naprej, »šibkejši« spol pa je zgolj v biološko podporo.Kar je še posebej sporno pri oglasu je, da ga je v svet poslala javna agencija, ki bi se morala še bolj zavedati odgovornosti, kakšno sliko Slovenije in naše družbe pošiljamo v svet. Tako pa s spotom, po besedah sogovornic, še poudarjajo nekatere stereotipne predstave, ki veljajo v družbi – da so inženirji, inovatorji, znanstveniki moški. Odločevalci na položaju kreiranja politike promocije s tem dokazujejo, da ne reflektirajo sistemskih neenakosti in težav, je jasna Jovana Mihajlović Trbovc, tudi članica Alt+G, skupine za vzpostavljanje alternativnih infrastruktur za enakost spolov v akademskih ustanovah. Zmotilo jo je med drugim še, kako se v spotu predstavlja inovativnost.»Stereotipna slika iz Silikonske doline ne odraža sistemskih pogojev, v katerih znanost v Sloveniji nastaja. Mi se soočamo z ekonomskimi težavami, prekarnim delom, nihče se na poslovna potovanja ne vozi s takšnimi avtomobili, temveč z javnim prevozom,« še dodaja politologinja.Jasno je, da oseba, ki je zasnovala kampanjo, ni naredila resne raziskave med ljudmi, ki delajo na teh področjih v Sloveniji. Jovana Mihajlović Trbovc še pravi, da bi v nasprotnem primeru videla na drugi strani mize veliko žensk. »Nekdo je brez premisleka po stereotipnih vzorcih naredil spot, kar je napačno in nevarno, ker vzdržuje sistemske neenakosti, zaradi katerih se jaz počutim nevidno.«Tudi znanstvena svetnicaje ostala brez besed. Pri vsem trudu, da bi premikale meje, naša javna agencija Spirit potem posname tak spot. »Nismo več skrite,« poudarja in doda, da so v svetu glede uravnoteženega predstavljanja obeh spolov malce bolj občutljivi in pazljivi. Slovenija je po številu žensk na menedžerskih položajih po podatkih OECD celo nadpovprečno razvita, a očitno to velja le na papirju, ne pa tudi v naših glavah, je bil eden od odzivov na sporni oglas.Tudi znanstvena sodelavka na Fakulteti za elektrotehnikopravi, da je bila ob ogledu razočarana. Ne jezna. Žal ji je, da obstaja ogromno iniciativ, ki opozarjajo na pomen enakosti spolov, pa vsak tak izdelek vse skupaj pošlje deset korakov nazaj. »Javna agencija to izda leta 2020 v središču Evrope, ko se na zunaj kažemo kot moderna in urejena družba.«Znanstvenice so agencijo opozorile, naj naredi korak nazaj, kritično pogleda izdelek in naredi naslednjič boljšega. Glede na to, da se menda pripravljajo še trije spoti, je nasvet na mestu. Koliko je stal prvi spot in koliko bodo ostali, ni znano, saj na agenciji še pripravljajo odgovore na naša novinarska vprašanja, ki smo jih poslali v ponedeljek.ob tem dodaja, da je resnična škoda, kako javna agencija ni sposobna uvida v problematiko. Ko jim je namreč pisala, da se ji zdi oglas precej sporen, so se pri agenciji odzvali užaljeno, kar znova kaže, da se v resnici ne zavedao problematike.Kritiziranje spota ni bil moj namen, je jasna sogovornica, temveč si želim, da vsi skupaj napredujemo kot družba. »Naši uspehi niso le uspehi gospodarstva, pač pa tudi znanosti, ki stoji za veliko rešitvami. Nisem se obregnila ob uspehe, ampak v to, kako so predstavljeni. Od vrtca naprej ženskam podzavestno dajemo neke vloge, jih povezujemo z določenimi segmenti družbenega življenja. Gre za težavo, na katero moramo opozoriti.« V 21. stoletju se da delati drugače in video, ki ga pošljemo v svet, bi moral znati to tudi pokazati, še dodajo sogovornice.