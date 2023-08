Idrijski policisti pomagali obvarovati 300 let staro hišo

V dobrem tednu, odkar so Slovenijo zajele katastrofalne poplave, se – poleg tistih grenkih zgodb – najdejo tudi dobre, spodbudne zgodbe: o reševanju ljudi in imetja. Kot so sporočili iz policije, so zemeljski plazovi, ki so se sprožili po poplavah, ogrozili več hiš in mest. Eden od njih je resno ogrozil Idrijsko Rudarsko hišo na Bazoviški ulici v Idriji, ki spada v kulturno dediščino Idrije, ter še dve sosednji stanovanjski hiši.

»Zaradi neposredne nevarnosti za življenje in premoženje v obeh hišah sta bili na pobudo policistov Policijske postaje Idrija še isti dan iz ogroženih objektov evakuirani dve starejši občanki, ki sta noč preživeli na varnem pri sorodnikih. Ko so se vremenske razmere umirile, zemeljska plazina pa ni več ogrožala objektov sta se obe stanovalki vrnili v svoji hiši. V vmesnem času so policisti nadzirali plazišče in izpraznjeni hiši pod njim, saj prazne hiše in nezavarovano premoženje predstavljajo priložnost za tatove.«

Ena od občank se je včeraj policistom PP Idrija zahvalila za požrtvovalnost in poudarila, da se je poleg strahu za lastno življenje bala tudi za 300 let staro hišo, saj je že več generacij v lasti njene družine in ima zanjo veliko sentimentalno vrednost. Obe občanki sta poudarili, kako izjemno skrbni in profesionalni so bili policisti. Kot sta dejali, sta se zaradi hitrega ukrepanja policistov v tistih stresnih in težkih trenutkih, kljub grožnji zemeljskega plazu počutili zaščiteno in varno, dogodek pa jima je vlil neizmerno zaupanje v policijo.