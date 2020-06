Igor Kadunc: Če sem problem, predlagajte razrešitev

Ljubljana – »Z manj denarja kot v 2012 se v letu 2020 ne da delati,« je generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc naslovil gradivo, ki ga je predal programskim svetnikom v pričakovanju, da mu bodo prisluhnili in ga podprli v prepričevanju države, naj za javno radiotelevizijo nameni več denarja. A programski svetniki ga niso (u)slišali in ob obravnavi strategije razvoja zavoda med 2018 in 2022 izrazili pričakovanja, naj se vodstvo loti racionalizacije, saj posluje s primanjkljajem.



Večkrat so izpostavili tudi podporo – za sprejetje formalnega sklepa je zmanjkal en glas – zahtevi nadzornega sveta RTV Slovenija o sanacijskem načrtu. Da generalni direktor živi v svojem svetu, je bilo slišati med očitki. »Če niste dobili denarja v času debelih krav, ki so bile kar obilne, ne morete pričakovati denarja zdaj, ko so časi suhih krav,« je dejal programski svetnik iz kroga SDS Slavko Kmetič. Tudi med drugimi svetniki je bilo večkrat slišati omenjanje novega ali drugega vodstva, a kot je izpostavil njihov predsednik iz kroga SD Ciril Baškovič, bo tudi novo vodstvo v enaki, če ne hujši zagati.

Država je dolžna zagotoviti financiranje

»Če mislite, da sem jaz problem, zberite deset podpisov za predlog za razrešitev, glasujte in stvar je rešena. Da se ne bomo s tem ukvarjali vsakih pet minut,« jim je odgovoril Igor Kadunc in prst usmeril proti državi, ki kot ustanoviteljica mora zagotoviti financiranje RTV Slovenije. Na ministrstvu za kulturo so mu pod vlado Marjana Šarca, kot je zatrdil, zagotovili spremembo zakona o RTV, ki bi uredila tudi ustreznost financiranja, na ministrstvu za javno upravo pa da bo država vsem – tako neposrednim kot posrednim uporabnikom – zagotovila sredstva za zvišanje plač zaposlenih v javnem sektorju, a tega ni storila. Lani in letos naj bi jim to prineslo dodatnih šest milijonov evrov. »Če ne bi hkrati zmanjševali števila zaposlenih, bi bili stroški dela v letu 2020 še višji,« je poudaril Kadunc.



A ko so programski svetniki vztrajali, da ni pričakovati dodatnih sredstev in da je prišel čas, ko se bo moralo vodstvo samo soočiti s finančno kondicijo RTV Slovenija, je Igor Kadunc odgovoril, da imamo seveda novo vlado, ki bo lahko rekla, da ne bo zagotovila sredstev, ampak javno radiotelevizijo poslala v stečaj ali pa bodo prisiljeni najeti kredit. »Možnosti so,« je Kadunc omenil scenarije, ki bi sledili najverjetnejši zavrnitvi njegovih predlogov po zvišanju RTV-prispevka. To po njegovih besedah ni edina ali najboljša rešitev, med drugim je izpostavil tudi že možnost, da bi država prevzela financiranje nekaterih dejavnosti ali zvišala delež sofinanciranja, na primer manjšinskih programov.

​Brez denarja krčenje programa

Konkretna finančna vprašanja naj bi sicer odprli ob sprejemanju rebalansa finančnega načrta kot tudi programsko-produkcijskega načrta, ki bo predvidoma pripravljen prihodnji mesec. A da brez sredstev ne bo dovolj programa, je programskim svetnikom že vnaprej povedal Kadunc, saj sta že zdaj osiromašena manjšinski in mariborski televizijski program.