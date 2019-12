Igor Kadunc: Tudi prihodnje leto ne bo odpuščanj

Če nadzorniki ne bodo potrdili finančnega načrta, bo RTV leto 2020 začel z začasnim financiranjem po dvanajstinah.





Ljubljana – V ponovnem odločanju so programski svetniki čez sito vendarle spustili programsko-produkcijski načrt RTV Slovenija za prihodnje leto . S finančnim načrtom, ki je v pristojnosti nadzornega sveta, še vedno niso zadovoljni. Največ polemik je sprožila načrtovana investicija v gradnjo novih prostorov na Komenskega 5.Generalni direktor RTV Slovenijaje pojasnil, da se predlagan finančni načrt ne razlikuje bistveno od tistega, o katerem so odločali novembra, ter da predstavlja minimum, s katerim lahko ta javni zavod še pokriva najnujnejše naloge. Stroške so oklestili na vseh postavkah – po besedah programske svetniceza skupno 150.000 evrov – z izjemo projekta News centra na Komenskega 5, ki bo dobil 15.000 evrov več.Kadunc je programski svet pomiril, da projekt sloni na elaboratu ter predstavlja investicijo v bodočnost in v boljše delo. Vseeno pa bo prosil, da se o njem izreče tudi nadzorni svet. Ta se bo sestal že jutri. Medtem je za njegovega predsednikaključno, da je omenjena investicija v finančnem načrtu, ki ga sprejemajo nadzorniki, v soglasju s programskim svetom. Ker namerava vodstvo hiše investicijo pokriti tudi s prodajo delnic Eutelsata, se lahko zaplete, saj ni nujno, da bodo nadzorniki temu naklonjeni. Vodstvo lahko v tem primeru naložbo pokrije z drugimi sredstvi.»Ali si Slovenija lahko privošči, da ima podfinanciran javni servis? Govorim o jeziku, kulturi, kmetijskih oddajah ... Si lahko ustanovitelj privošči, da bi osiromašil dokaj delujoči javni zavod? Tudi konec leta 2020 še ne bi bilo katastrofalne situacije, a bi se morali resno pogovarjati tudi z državo, kako zagotoviti normalno delovanje te hiše,« je napovedal Kadunc. Ob tem je dodal, da odpuščanja, ne mehkega ne trdega, letos ni bilo, niti ni predvideno za prihodnje leto. A je še vedno zaposlenih 20 ljudi več, kot jih predvidevajo njihovi načrti.Na kulturnem ministrstvu že lep čas napovedujejo, da bodo predlog sprememb zakona o RTV, v katerega upe polagajo tudi vodilni na RTV Slovenija, predstavili spomladi. V skladu s predlogom parlamentarnega odbora za kulturo, se bodo osredotočili na pripravo rešitev, ki bodo zagotovile vzdržno financiranje. Konkretni ukrepi še niso znani, vendar zvišanje RTV-prispevka nikakor ne bo, saj mu nasprotujeta tako minister kot tudi vlada.