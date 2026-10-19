Igor Zorčič: Ko nekdo ni zadovoljen z izidom, je dežurni krivec DVK

Direktor službe Državne volilne komisije pojasnjuje dogajanje v povezavi s superreferendumom: Merodajni so zapisniki, ne spletni prikaz.
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Igor Zorčič poudarja: »Dokončni izidi se ugotavljajo šele z zapisnikom DVK.« FOTO: Neža Kralj
Dober teden po superreferendumski nedelji ostaja v ospredju tesni izid glasovanja o ukinitvi obveznega RTV-prispevka.
O rezultatih glasovanja iz tujine, preobratu v objavljenih izidih, delovanju informacijskega sistema DVK in organizaciji volišč smo se pogovarjali z Igorjem Zorčičem, direktorjem službe Državne volilne komisije.
Zorčič o napadih na DVK: »Takšni napadi so škodljivi tudi za tistega, ki jih sproža.« FOTO: Neža Kralj
Zorčič med drugim poudarja, da je treba razlikovati med objavo in uradno ugotovitvijo izidov: »Pomembno je, ali so skladni s tistim, kar so ugotovili volilni odbori.«
Govoril je tudi o očitkih političnih akterjev, stroških referendumov in pripravah na prihajajoče lokalne volitve in decembrski ...
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