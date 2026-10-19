Igor Zorčič: Ko nekdo ni zadovoljen z izidom, je dežurni krivec DVK

Dober teden po superreferendumski nedelji ostaja v ospredju tesni izid glasovanja o ukinitvi obveznega RTV-prispevka. O rezultatih glasovanja iz tujine, preobratu v objavljenih izidih, delovanju informacijskega sistema DVK in organizaciji volišč smo se pogovarjali z Igorjem Zorčičem, direktorjem službe Državne volilne komisije. Zorčič o napadih na DVK: »Takšni napadi so škodljivi tudi za tistega, ki jih sproža.« FOTO: Neža Kralj Zorčič med drugim poudarja, da je treba razlikovati med objavo in uradno ugotovitvijo izidov: »Pomembno je, ali so skladni s tistim, kar so ugotovili volilni odbori.« Govoril je tudi o očitkih političnih akterjev, stroških referendumov in pripravah na prihajajoče lokalne volitve in decembrski ...