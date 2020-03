Igor Zorčič novi predsednik Državnega zbora

Dejan Židan je odstopil po oblikovanju nove koalicije in izvolitvi Janeza Janše za mandatarja. FOTO: Jure Eržen/Delo

Dozdajšnji vodja poslanske skupine SMCje bil na tajnem glasovanju z 48 glasovi za in 29 proti izvoljen za novega predsednika Državnega zbora.Na tem mestu bo zamenjal prvaka SD, ki je odstopil po oblikovanju nove koalicije in izvolitviza mandatarja. Zorčič je postal štirinajsti predsednik DZ od njegove ustanovitve decembra leta 1992.Da Zorčičeve kandidature ne bodo podprli, so pred glasovanjem napovedali v LMŠ, SD in Levici, a glede na podporo celotne koalicije njegova izvolitev, za kar je potrebna absolutna večina, ni bila vprašljiva.Njegova prva naloga po izvolitvi bo usklajevanje pri vnovični delitvi vodstvenih mest in članstva v parlamentarnih delovnih telesih in komisijah, tako da bodo še pred zaslišanjem ministrskih kandidatov znova vzpostavljena razmerja med koalicijo in opozicijo.V prvem poslanskem mandatu je Igor Zorčič predsedoval parlamentarnemu odboru za infrastrukturo, okolje in prostor, v drugem vodi poslansko skupino SMC. Po odstopuje tudi sam »zelo na kratko« razmišljal o kandidaturi za predsednika stranke, a kot je pojasnil, se je nato tudi zaradi svoje funkcije v poslanski skupini odločil, da podpre. Tudi pod njegovim vodstvom je ostal podpredsednik.V zadnjih odločitvah SMC je odigral pomembno vlogo, a se vendarle opazno noče vpletati v odločitve Počivalška. Pod njegovim vodenjem državnega zbora je pričakovati nadaljevanje prizadevanj za sprejetje etičnega kodeksa, ki je pravzaprav že spisan pod njegovim vodstvom.Tudi zaradi njegove splošnosti pa imajo nekatere poslanske skupine zadržke. »Od njega pričakujem, da bo državni zbor vodil spoštljivo in odgovorno, v čast parlamentarizmu in dosledno upoštevaje načelo ločitve zakonodajne od izvršilne veje oblasti,« je med drugim ob tem v izjavi za javnost sporočil Počivalšek.