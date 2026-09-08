Igra z droni je šla predaleč, protidronska zaščita prihaja v Ljubljano

Dron, težak komaj nekaj sto gramov, lahko v napačnem trenutku ogrozi cel helikopterski prevoz pacienta – in to ni več teoretično opozorilo, ampak realnost zadnjih tednov nad heliportom UKC Ljubljana. Avgustovski incident, ko je dron krožil ob repnem rotorju helikopterja v fazi odleta, po oceni strokovnjakov ni bil le kršitev pravil, temveč dejanska varnostna grožnja, ki odpira vprašanje, kako varna je zračna reševalna veriga v središču prestolnice. Članek razkriva, kako bo testna pasivna protidronska zaščita v Ljubljani prvič sistematično skušala zaznati in identificirati operaterje, ki letijo brez dovoljenj, zakaj klasično »sestreljevanje« dronov v urbanem okolju ni rešitev ter kaj to pomeni za vse, ki dron uporabljajo kot hobi ali orodje. Ob tem pa ostaja odprto vprašanje, ali tehnologija lahko nadomesti disciplino in zavest uporabnikov.