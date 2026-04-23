Igrače s peskom lahko vsebujejo azbest, dve so že odpoklicali

Klinični inštitut za medicino dela Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana opozarja, da lahko igrače s peskom, ki so naprodaj v prosti prodaji in po spletu, vsebujejo azbest, ki je še posebej nevaren za otroke. Vrtce, šole in starše so zato pozvali k dodatni previdnosti.

Na kliničnem inštitutu za medicino dela in pri Zvezi potrošnikov Slovenije so v sodelovanju z ministrstvom za vzgojo in izobraževanje vrtcem ter osnovnim šolam v ponedeljek z okrožnico tudi uradno poslali opozorilo glede morebitne vsebnosti azbesta v tovrstnih igračah.

Kot so navedli, naj bi v zadnjih mesecih pristojni organi v več evropskih državah iz prodaje odpoklicali barvne, čarobne in kinetične peske ter raztegljive tako imenovane anti-stres igrače s peskom v notranjosti, pri katerih je bila potrjena navzočnost azbesta. Podobne igrače, pogosto pod različnimi imeni in iz neznanih virov, so naprodaj tudi pri nas. Dve takšni igrači so v Sloveniji že uradno odpoklicali.

Azbest je rakotvorna snov prve skupine, še posebej nevarna pa je za otroke. Zato so v opozorilu vrtce in osnovne šole pozivali k dodatni previdnosti. Vrtcem, šolam in drugim zavodom priporočajo, da igrače pregledajo in iz uporabe odstranijo vse barvne, kinetične in čarobne peske ter raztegljive igrače s peskom v notranjosti ter pri novih nakupih izberejo le izdelke preverjenih proizvajalcev in dobaviteljev.

Prav tako pozivajo starše, naj pregledajo domače igrače s peskom, preostanke peska pa naj z vseh površin obrišejo z vlažno krpo in jo nato zavržejo. Ob najmanjšem dvomu staršem svetujejo, da izdelek odstranijo iz uporabe ter pri novih nakupih izbirajo le jasno označene in preverjene igrače.

Ker se isti izdelki v različnih državah pojavljajo pod različnimi imeni, konkretnih povezav do več deset posameznih izdelkov ne navajajo, so še sporočili z ministrstva. Vrtcem, šolam in staršem priporočajo obisk spletne strani in informacijskega sistema Evropske komisije za hitro obveščanje o nevarnih neživilskih izdelkih Safety Gate, kjer so objavljeni nekateri aktualni odpoklici.

Po zagotovilu zdravstvenega inšpektorata je analiziranje izdelkov, dostopnih na slovenskem trgu, še v postopku. Zato na ministrstvu, kliničnem inštitutu in zvezi potrošnikov priporočajo vnaprejšnjo previdnost že pred javno objavo rezultatov analiz.