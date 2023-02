Igrali tenis v znak protesta

Piranski župan Andrej Korenika se je pred sejo občinskega sveta srečal s predstavniki Tenis kluba Portorož – veterani, ki so se zbrali pred občinsko palačo na Tartinijevem trgu in zaigrali tenis, s čimer so opozorili na nesprejemljivost zaprtja portoroškega teniškega centra. Kljub temu je župan občinskim svetnikom predlagal zavrnitev pogodbe o nakupu tega območja od Term Čatež za slabih 4,7 milijona evrov. Svetniki so ga, da bi se izognili tožbam, sicer le pooblastili za nova pogajanja.

»Želeli smo opozoriti, da bi občina morala poskrbeti za odprta teniška igrišča, zato bi jih morala od Term Čatež odkupiti,« je prepričan predsednik portoroškega teniškega kluba Bojan Pegan. Terme Čatež, ki jih vodi in lastniško obvladuje Bojan Petan, so najprej oznanile, da imajo za teniški center, ki je največji v državi in je gostil tudi večje mednarodne turnirje, kupca iz Hrvaške. Občinski svetniki v prejšnji sestavi so zahtevali uveljavitev občinske predkupne pravice, čemur je sicer nasprotoval župan Đenio Zadković. Na zadnji seji pred koncem mandata je točko o nakupu teniškega centra umaknil z dnevnega reda in se s Petanom dogovoril, da bo dokončno odločitev o prodaji sprejel novi občinski svet do konca februarja, ko se izteče tudi rok, do katerega so se Terme zavezale k umiku vseh hipotek nad nepremičnino. Center je od novembra zaprt, o hrvaškem kupcu pa ni bilo več besed.

Občina si mora prizadevati za pridobitev zemljišč v obalnem pasu in o tem sem seznanil lastnika zemljišča, s katerim sem začel pogovore o odkupu pod drugačnimi pogoji, pravi piranski župan Andrej Korenika.

Andrej Korenika je že v svoji predvolilni kampanji poudarjal, da nakupa teniških igrišč za zahtevano ceno ne more podpreti. »To pa ne pomeni, da nismo več zainteresirani za nakup teniškega centra. Prepričan sem, da si mora občina prizadevati za pridobitev zemljišč v obalnem pasu v svojo last in s tem sem seznanil lastnika zemljišča, s katerim sem začel pogovore o odkupu pod drugačnimi pogoji. Verjamem, da obstaja možnost, da bi se dogovorili,« je dejal.

Ni šel na volitve, da bi zategoval pas

Svetniki pa so soglasno na seji sprejeli občinski proračun za to leto. Korenika je poudaril, da gre za prvi proračun v novem mandatu, a tudi v novih časih, ki jih zaznamujejo inflacija, energetska kriza in rast življenjskih stroškov nasploh. »Nismo šli na volitve z obljubo, da bo občina zategovala pas, kar v tem trenutku še ni potrebno, zato predlog proračuna ostaja razvojno naravnan. Ne moremo pa ohraniti sedanje zelo visoke ravni javnega servisa, če se bomo pretvarjali, da so stroški še vedno taki kot v času stabilne gospodarske rasti. Tudi zato smo predvideli korigiranje cen vrtčevskih programov,« je pojasnil. Dodal je, da bodo cene, ki jih bodo plačevali starši, primerljive s tistimi v sosednjih občinah. Tudi s tem predlogom so se svetniki, kljub dolgi razpravi, večinsko strinjali. Napovedanega protestnega shoda staršev pa ni bilo.

Letošnji piranski proračun je sicer težek skoraj 46 milijonov evrov, pri čemer je več kot 21 milijonov evrov namenjenih za naložbe – prednostno v infrastrukturo, kot so kanalizacija, vodovod, ceste in kolesarske poti. Župan je napovedal tudi obnovo občinskih stanovanj in poslovnih prostorov ter ureditev poslovne cone Dragonja.