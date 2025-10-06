Policija zaradi klavirja? ZPMS: otroci imajo pravico do glasbe, ne do glob

»Ukvarjanje z glasbo oziroma učenje igranja na glasbila ne bi smelo biti vzrok za prijavo ali kaznovanje, temveč bi moralo biti prostor, v katerem družba omogoča otrokom razvoj talentov in izražanje potenciala,« je opozorila Breda Krašna, generalna sekretarka Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS). Vse več je primerov sosedov, ki jih moti igranje otrok na klavir, violino, violončelo ...

Na ZPMS vedo za najmanj tri primere, ko so sosedje zaradi igranja otrok na glasbila poklicali policijo, da je prišla in ukrepala po zakonu o javnem redu in miru. »Pri nas je policija butala po vratih, kot da gre za velik kriminal,« je povedala Dragica Kunaver iz Ljubljane, mama petih otrok, od katerih zdaj štirje igrajo različne inštrumente. Decembra 2023 je na njihova vrata potrkala policija, rezultat je bila globa za njenega moža v višini 104 evre.

»Bojim se, kakšna družba postajamo, če nas moti že igranje klavirja ali violončela,« pravi Dragica Kunaver. Foto Osebni Arhiv

Vzrok za prihod policije je bila prijava sosede, da otroci, takrat so bili stari osem, deset in dvanajst let, z igranjem inštrumentov ­kršijo javni red in mir. »Večkrat smo se poskusili dogovoriti, kdaj bi ji ustrezalo, da vadijo, pa se ­nikoli ­nismo mogli dogovoriti,« je povedala sogovornica, ki je tudi pri drugih sosedih preverila, ali so njihove vaje res tako moteče. Toda drugih sosedov to ni motilo.

»Potem pol leta niso vadili doma,« je razložila sogovornica. Otroci, ki so igrali klavir, violončelo in violino, so vadili v kleti oziroma drvarnici bloka, v stanovanju sosede v času, ko je ni bilo doma, v društvenih prostorih ... Zgodba se je nadaljevala tako, da so imeli na policiji pomiritveni postopek, družina Kunaver pa je vključila tudi pravnika. Da bi se izognili novim prihodom policije in globam, so izmerili hrup vseh glasbil in ugotovili, da so v mejah dnevne tišine, nikakor pa ne gre za čezmerno glasnost. »Je pa res, da se sliši, da nekdo igra,« je povedala sogovornica.

Vse več je primerov, ko sosede motijo vaje otrok na inštrumentih.

Izkušnja ni dobro vplivala na otroke, je poudarila Dragica Kunaver. »Otroci so prihod policije razumeli, kot da z igranjem inštrumentov, kar jim je sicer v veselje in strast, počnejo nekaj slabega.« Pa so samo igrali na glasbilo. Dragica Kunaver je poudarila: »Bojim se, kakšna družba postajamo, če nas moti že igranje klavirja ali violončela.«

Posebno varstvo za otroke

Zaradi takih primerov so v ZPMS pripravili apel odločevalcem o spremembah zakona o varstvu javnega reda in miru, ki je zdaj v obravnavi. Skrbi jih določba, ki opredeljuje »motnjo miru« zaradi hrupa. Breda Krašna je opozorila, da je vadba na inštrumentih del učnega procesa v glasbenih šolah. »To je za otroke domača naloga.« Pozivajo k ustreznejši ureditvi takih primerov, ki povzročajo stiske mladim glasbenikom in njihovim družinam.

Zakon naj se uredi tako, da bo uravnotežil zaščito javnega miru in pravico otrok do umetniškega izražanja ter vsakodnevnega igranja na inštrument, saj – opozarjajo – ustava in konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah nalagata državi, da spodbuja razvoj otrokove osebnosti in njegovih talentov. Otroci naj bodo deležni posebnega varstva in skrbi. »Zavedamo se, da imajo sostanovalci doma pravico do miru in počitka. Kljub temu imajo tudi otroci pravico do ustvarjalnega izražanja, kulturnega in umetniškega udejstvovanja, izobraževanja, svobodne izbire interesov ter pravico do podpore od staršev in države,« pravijo v ZPMS.

Breda Krašna je dodala, da nam ne bo uspelo z zakoni opredeliti vseh življenjskih situacij. Ker pa postajamo družba, v kateri smo vse bolj nestrpni drug do drugega, bi morali izpostavljati to, kar je pomembno: »Osnova za mirno življenje vseh nas sta strpnost in prijaznost. To moramo spodbujati.«