    Slovenija

    Igrišče za golf v Trnovem pod okrilje zavoda Šport Ljubljana

    Aleš Babnik, ki je pred 20 leti uredil igrišče, se po izteku pogodbe umika. Neznanke pri nadaljnjem upravljanju igrišča.
    Na igrišču v Trnovem je vselej živahno; izvajajo tudi tečaje golfa za šolarje, dijake in starejše. Foto Leon Vidic
    Galerija
    Na igrišču v Trnovem je vselej živahno; izvajajo tudi tečaje golfa za šolarje, dijake in starejše. Foto Leon Vidic
    Rok Tamše
    13. 1. 2026 | 08:00
    6:17
    A+A-

    Poleti se je iztekla dvajsetletna pogodba za najem igrišča za golf Trnovo na Cesti dveh cesarjev ob južni ljubljanski obvoznici. Aleš Babnik, ki je med letoma 2005 in 2007 na nekdanji deponiji zgradil igrišče z devetimi luknjami, ni več zainteresiran za upravljanje, a ga kljub temu skrbi za prihodnost športne infrastrukture in kluba. Z ljubljanske mestne občine oziroma javnega podjetja Voka Snaga, ki je lastnik zemljišča, so na naša vprašanja skopo odgovorili, da tudi »v prihodnje načrtujejo nadaljevanje dosedanjih aktivnosti«.

    »Običajno smo v tem času prodajali letne karte za igranje golfa, tokrat pa vlada negotovost. David Žagar, ki je v zadnjih letih skrbel za igrišče, športni program in gostinsko ponudbo v klubski hiši, bi rad nadaljeval delo, toda ker z občine oziroma Voka Snage ni zagotovil, vse visi v zraku. Od poletja dobivamo sporočila, da bo čez teden ali dva znanega kaj več, toda ni napredka,« je pred novoletnimi prazniki razkril Babnik, ki je med drugim ponudil občini v odkup stroje za vzdrževanje igrišča in opremo, a se posel za zdaj ni uresničil.

    »Dolgoročna najemna pogodba je ključna za stabilnost delovanja igrišča. Če bi mestne oblasti zagotovile najem za od deset do petnajst let, bi to omogočilo načrtovanje in izvedbo nujnih investicij. Brez dolgoročnih pogodb so vsa vlaganja nesmiselna, saj se investicije kratkoročno ne povrnejo. Klub ima trenutno okoli 190 članov, tu so zrasli številni uspešni golfisti, imamo največ državnih prvakov v zadnjem desetletju, vendar brez ustrezne infrastrukture in podpore ne bo mogel nadaljevati dela,« je poudarili Babnik, ki je tudi predsednik Golf kluba Trnovo. Njegova hči Pia je dvakratna olimpijka in profesionalna igralka v seriji let (ladies european tour), od nedavnega je med profesionalci njen mlajši brat Jaka.

    Sporočilo zavoda Šport Ljubljana

    V sodelovanju Voka Snage d. o. o. in JZ Šport Ljubljana bo igrišče Trnovo do odprtja nove sezone pripravljeno za igranje golfa. Še vedno bo delovalo kot javno igrišče za golf. Na oddelku za šport ljubljanske mestne občine (MOL) potekajo prizadevanja in priprava ustrezne dokumentacije, da se na območju golfa Trnovo ob spremembah občinskega prostorskega načrta zagotovijo pogoji, ki bodo omogočali širitev igrišča za golf na 18 lukenj. Kar zadeva Golf center Stanežiče, spremembe niso predvidene. Na športni infrastrukturi v lasti MOL, v upravljanju JZ Šport Ljubljana, se na predmetnih objektih zagotavlja predvsem javni interes na področju športa in športne rekreacije, in tako se bo tudi na igriščih za golf Trnovo in Stanežiče še naprej izvajala in razvijala ta športna panoga.

    Po Babnikovih besedah je v 18 letih na igrišču vihtelo palice okoli 30.000 golfistov. Če dogovor ne bo sklenjen kmalu, bodo mnogi izgubili domicilno igrišče. »Redno košenje in vzdrževanje igrišča sta bistvena za njegovo delovanje. Če igrišče ni redno košeno, se hitro zaraste in je neuporabno. To velja zlasti za najbolj zahtevne dele, kot so zelenice. Pomanjkanje rednega vzdrževanja lahko v enem mesecu vodi do popolne degradacije igrišča. Poleg tega je vzdrževanje ekološkega igrišča zahtevno, saj se uporabljajo minimalne količine herbicidov in pesticidov, kar pomeni, da je treba več fizičnega dela in natančnosti pri vzdrževanju,« je pojasnil Babnik.

    Ekološki pristop k vzdrževanju igrišča ima tudi pozitivne učinke na okolje. Igrišče je dom številnih vrst ptic in drugih živali, kar je izboljšalo biotsko raznovrstnost na tem območju. To je pomemben dosežek, saj je bilo območje pred urejanjem igrišča degradirano in brez omembe vredne flore in favne.

    Vsak dan večja negotovost

    Precej časa se govori o domnevnih načrtih za širitev igrišča na 18 lukenj ter gradnji sodobne in večje klubske hiše, ki bi zagotavljala ustrezno ugodje golfistom, kakovostno gostinsko ponudbo, gostila bi lahko tudi različne prireditve. To bi vidno obogatilo športno in turistično ponudbo Ljubljane. Babnik je razložil, da mestni oblasti ni uspelo zagotoviti zemljišča, zato je vsaj začasno uplahnil zagon za ta projekt.

    Aleš Babnik (na fotografiji s hčerko Pijo, sinom Jakom in ženo Matejo) je po 20 letih končal javno-zasebno partnerstvo z MOL pri igrišču za golf. FOTO: Marko Feist
    Aleš Babnik (na fotografiji s hčerko Pijo, sinom Jakom in ženo Matejo) je po 20 letih končal javno-zasebno partnerstvo z MOL pri igrišču za golf. FOTO: Marko Feist

    »Igrišče potrebuje tudi večje investicije za izboljšanje, vključno z nadgradnjo namakalnih sistemov in drenaž, kar bi zmanjšalo škodo v sušnih obdobjih. Igrišče je zdaj skoraj v celoti odvisno od padavin, kar je nepredvidljivo in povzroča dodatne stroške za obnovo ob koncu sušnih sezon. Rešitev vidim tudi v tem, da bi igrišče prišlo pod okrilje javnega zavoda Šport Ljubljana, ki ima ljudi, druge vire, znanje in izkušnje z upravljanjem športne infrastrukture. Res pa je, da je golf specifičen in da sedanji vzdrževalci ne morejo v nedogled čakati na odločitev, ali bodo še imeli delo. Odšli bodo drugam, potem bo treba najti in usposobiti nove, česar ni mogoče storiti čez noč,« je opozoril Aleš Babnik.

    David Žagar je pripravljen igrišče v Trnovem upravljati tudi v sodelovanju z zavodom Šport Ljubljana. FOTO: Leon Vidic
    David Žagar je pripravljen igrišče v Trnovem upravljati tudi v sodelovanju z zavodom Šport Ljubljana. FOTO: Leon Vidic

    Dosedanji upravitelj igrišča David Žagar je za Delo razkril, da so se na zadnjem sestanku s predstavniki MOL in Voka Snage na začetku decembra načelno dogovorili o nadaljevanju sodelovanja, od takrat pa ni konkretnih korakov. Zato je začasno prekinil sodelovanje z vzdrževalci, hkrati pa opozoril, da za servis strojev in pripravo igrišča za novo sezono potrebuje do tri mesece. Običajno se vrata igrišča odprejo marca, zato je negotovost vsak dan večja, saj krepko zamujajo z rednimi aktivnostmi pri pripravi igrišča, izvajanju programov, prodaji letnih kart ...

