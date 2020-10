IJS: Epidemija narašča s podvojitvenim časom

Preberite še:

Eksponentna rast po opozorilih IJS ne kaže nič dobrega, zato vse pozivajo k odgovornemu ravnanju. FOTO: Leon Vidic/dDelo

Na Institutu Jožef Stefan (IJS) so v novi napovedi razvoja covida-19 opozorili, da epidemija narašča s podvojitvenim časom približno 17 dni, reprodukcijsko število pa vztraja pri 1,3 in celo raste. Eksponentna rast po njihovih opozorilih ne kaže nič dobrega, zato vse pozivajo k odgovornemu ravnanju.Ocenjeno sedemdnevno povprečje reprodukcijskega števila, ki kaže, koliko ljudi v povprečju okuži vsak z virusom (ne glede na to, ali je bil uvožen ali se je okužil v Sloveniji), znaša po izračunih IJS 1,33. Efektivno reprodukcijsko število, ki izenačuje uvožene primere in okužene v Sloveniji v isto skupino, pa je 1,36. Sedemdnevno povprečje uvoženih pozitivnih testov je približno tri na dan, medtem ko je prejšnji teden znašalo dva, so objavili.Na IJS ocenjujejo, da bi se morali učinki zadnjih ukrepov, uvedenih 19. septembra, že poznati. Zato si ne obetajo, da bi nam reprodukcijsko število uspelo spustiti, kaj šele da bi ga znižali pod 0,95, kot je potrebno za obvladovanje epidemije.»Če nam družbi kot celoti ne bo uspelo bistveno zmanjšati širjenja covida-19 z odgovornim ravnanjem vseh, ne vidimo razloga, zakaj razvoj epidemije ne bi sledil predstavljenim neugodnim krivuljam. Če nam epidemije ne bo uspelo samim pravočasno ustaviti, nas bo ustavila ona, kajti naraščajoče eksponentne funkcije se ne da premagati,« so opomnili.Izdelali so tudi različne scenarije poteka epidemije glede na vrednost reprodukcijskega števila. Če bo reprodukcijsko število še naprej vztrajalo pri 1,3, bo število pozitivnih testov v prihodnjem obdobju od 50 do 300 na dan okoli trenutne povprečne vrednosti 156, ki bo naraščala, so še napovedali.