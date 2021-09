IJS: Epidemija upada, reprodukcijo število padlo pod ena

Število hospitalizacij še vedno narašča

Slovenija je od danes po kriterijih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni kot edina v Evropi v temno rdeči fazi , bistveno pozitivnejša novica pa je prišla iz tukajšnjega Instituta Jožef Stefan (IJS).Zadnja napoved IJS kaže, da epidemija upada, saj ocenjeno reprodukcijsko število znaša približno 0,95. Število potrjenih primerov okužb je po skoku v minulem tednu v zadnjih dneh začelo upadati. V sredo so tako potrdili 1011 okužb z novim koronavirusom, pred enim tednom pa 1325.Še vedno pa narašča število bolnikov s covidom-19, ki potrebujejo hospitalizacijo. V bolnišnicah danes zdravijo 391 covidnih bolnikov, od katerih 102 potrebujeta intenzivno zdravljenje. Pred enim tednom je bilo v bolnišnicah 50 bolnikov manj.IJS je v danes objavljeni napovedi ocenil še hitrost pridobivanja imunosti prebivalstva. »Hitrost cepljenja je približno 46.000 prvih odmerkov na teden oziroma 2,2 odstotka prebivalstva na teden. Hitrost prekuževanja je približno 20.000 okuženih na teden oziroma en odstotek prebivalstva na teden,« so zapisali na spletni strani IJS.Zanimanje za cepljenje se je povečalo minuli teden, ko je začel veljati odlok, ki je močno razširil nabor okoliščin, v katerih je po treba izpolnjevati pogoj preboleli, cepljeni ali testirani (PCT). Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je pri nas po podatkih vlade cepljenih 1.102.444 ljudi oziroma 52 odstotkov. Z vsemi odmerki cepiva pa je bilo cepljenih 976.857 oseb oziroma 46 odstotkov celotne populacije.