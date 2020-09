Ikea išče delavce, razpisanih več kot 300 delovnih mest

Katere delavce iščejo?



V Ikei pravijo, da iščejo sodelavce iz najrazličnejših okolij, hkrati pa izbirajo tiste, ki verjamejo v vrednote podjetja, kot so pripadnost, enostavnost, stroškovna zavest ter skrb za ljudi in planet. Hkrati iščejo sodelavce, ki bodo z močno strastjo do notranjega opremljanja dodali svoj delež k ustvarjanju kulture Ikea . Še posebej spodbujajo prijave raznolikih kandidatov, ne glede na njihovo starost, spol, spolno usmerjenost ali katero koli drugo obliko identitete.

Prihod priljubljene trgovine Ikea v Ljubljano je sprožil dve vprašanji: kdaj bo trgovina odprta in koliko delovnih mest si lahko obetamo. V Ikei so držali besedo, saj so pred začetkom gradnje obljubili, da bodo v Sloveniji zagotovili 300 novih delovnih mest. Za več kot 300 delovnih mest so danes objavili razpise. Gre za različne vrste dela – od kadra na področju prodaje, logistike, odnosov s kupci in podpore kupcem do prehrane, restavracije in drugih oddelkov.Vsi razpisi za prosta delovna mesta bodo odprti do konca septembra. Nato bodo v oktobru sledili razgovori in ocenjevanje prijavljenih kandidatov, so sporočili iz družbe. Prijave sprejemajo prek zaposlitvenega portala MojeDelo.com in svetovne spletne strani Ikea. Vodstveno ekipo so sicer že zaposlili.Kaj začetek množičnega zaposlovanja pomeni za odprtje trgovine? Uradno datum odprtja še ni znan, a glede na to, da so v preteklosti že pojasnjevali, da začnejo množično zaposlovati pol leta pred odprtjem trgovine, lahko sklepamo, da bo prva slovenska Ikea vrata odprla spomladi.