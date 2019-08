Ikei zelena luč za začetek gradnje

»Današnji dan pomeni za Ikeo velik uspeh. Pridobljeno gradbeno dovoljenje nam bo končno omogočilo začetek težko pričakovane gradnje prve trgovine Ikea v Sloveniji,« je v sporočilu za javnost sporočil Vladislav Lalić, regionalni direktor za nepremičnine in razvoj v družbi Ikea SEE, in pri tem napovedal, da bo gradnja potekala v več fazah. Načrtujejo pa, da bodo vrata trgovine s pohištvom odprli približno leto dni po začetku gradnje.



Ikea naj bi v gradbeni projekt vložila približno 90 milijonov evrov in namerava zaposliti do tristo ljudi. Trgovec obljublja, da bo ljubljanska trgovina na več kot 31.000 kvadratnih metrih površine nudila izdelke, ki bodo proizvedeni na trajnostni način in na voljo po cenah, dostopnih širokemu krogu ljudi. Na voljo bodo tudi otroško igrišče, restavracija s 450 sedeži, bistro, prodajalna švedske hrane ter parkirišče za več kot 170 koles in tisoč avtomobilov, vključno s petimi polnilnimi postajami za električna vozila.



V neposredni bližini trgovine bo postavljena tudi postaja mestnih koles »BicikeLJ«.