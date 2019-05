Ima Komunala Trbovlje spet dva direktorja?

Jože Pustoslemšek, izbrani in nato neizbrani kandidat za direktorja Komunale Trbovlje, o županji Gabrič pravi: »To je dvoličnost brez primere, za različne ljudi veljajo različna pravila.« Foto Polona Malovrh



Prvega nadzornika so izločili

Žnidaršič je s tožbo na prvi stopnji v le nekaj dneh dosegel razveljavitev sklepa o Pustoslemškovem imenovanju.

Trbovlje – Milan Žnidaršič, direktor Komunale Trbovlje, je leta 2017 v tožbi proti lastnemu podjetju ravnal nezakonito. To je uspelo na višjem sodišču dokazati Jožetu Pustoslemšku, ki se je skupaj z Žnidaršičem potegoval za mesto direktorja – in bil izbran. Ko se je zapletlo, mu je manjkal le podpis pogodbe o zaposlitvi z nadzorniki. Ali ima torej Komunala spet dva direktorja?»Ima, ker je moj sklep o imenovanju za direktorja z razsodbo višjega sodišča spet veljaven,« zatrjuje Pustoslemšek, ki ne želi več doživeti novembra 2017, ko je s sklepom o imenovanju prišel v službo, tam pa doživel »sramoto in ponižanje«. Žnidaršič mu je namreč z varnostniki preprečil opravljanje dela, odvetnik Komunale Sašo Ostrožnik pa mu je dejal, da tam »nimam kaj iskati, ker ni delovnega mesta zame«. Pustoslemšek zato, čeprav je že dve leti brezposeln, tokrat ne misli »spet kar priti v službo«. Da bi se izognil novemu ponižanju, je z razsodbo višjega sodišča seznanil nadzorni svet (NS) Komunale in županjo Jasno Gabrič. Od nje je pričakoval, da se bo enako, kot se je zavzela za Žnidaršiča, ko je »brez vednosti takratnega predsednika NS Komunale sodišču posredovala dopis o imenovanju novega direktorja«, zavzela tudi zanj in poskrbela, da bo lahko nastopil funkcijo. »Žal glede na zakonodajo, pravilnike in odloke ni župan tisti, ki odloča o imenovanju direktorja in tudi ne podpisuje pogodbe z njim,« mu je odgovorila Gabričeva. »To je dvoličnost brez primere, za različne ljudi veljajo različna pravila,« pravi Pustoslemšek, ki si je moral s tožbo izboriti status stranskega udeleženca v Žnidaršičevi tožbi proti Komunali.Naj spomnimo, da je Žnidaršič, ki je Komunalo vodil več kot dvajset let, po porazu na razpisu za direktorja je leta 2017 od sodišča zahteval, da razveljavi sklep takratnih nadzornikov o Pustoslemškovem imenovanju. To je v imenu Komunale zahteval tudi njen odvetnik Sašo Ostrožnik, ki ima generalno pooblastilo za zastopanje že dvajset let, vse, odkar jo vodi Žnidaršič. Zdaj je višje sodišče, ki je spet odločalo o razveljavitvi sklepa o imenovanju Pustoslemška za direktorja, presodilo, da bi moral Ostrožnik navodila v primeru Žnidaršičeve tožbe proti Komunali dobiti od prvega nadzornika – torej Iztoka Hribovška, ki so ga iz »igre« več kot očitno izločili – in ne od tožnika Žnidaršiča. Hribovšek z izbranim kandidatom pogodbe o zaposlitvi nikoli ni mogel podpisati, saj je polovica nadzornikov začela seje obstruirati. Žnidaršič je s tožbo na prvi stopnji v vsega nekaj dneh dosegel razveljavitev sklepa o Pustoslemškovem imenovanju, na predlog Gabričeve je Žnidaršiča sodišče imenovalo za v. d. direktorja Komunale, po imenovanju novega NS Komunale pa ga je ta marca lani »ustoličil« še na direktorsko mesto. Imenovanje je vprašljivo, je prepričan Pustoslemšek, saj je NS poiskal »novega« direktorja Komunale, še preden je bilo znano, kako se bo izšlo z njegovo pritožbo.Milan Žnidaršič se o razsodbi višjega sodišča noče izjasniti. Namesto svoje nam je posredoval izjavo odvetnika Komunale Ostrožnika, v kateri ta trdi, da je sklep o Pustoslemškovem imenovanju iz leta 2017 »izgubil veljavo« s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki ga je leta 2018 potrdilo tudi višje sodišče in s katerim je bil Žnidaršič imenovan za v. d. direktorja Komunale. Na lanski izbor Žnidaršiča za direktorja, piše Ostrožnik, se Pustoslemšek ni pritožil, zato ima Komunala zakonito imenovanega direktorja in se »pravno zato ne more vzpostaviti stanja /…/ po sklepu iz leta 2017«. »Prav ta sklep je s sklepom višjega sodišča zdaj spet veljaven,« vztraja Pustoslemšek v pričakovanju čimprejšnjega nastopa direktorske funkcije.