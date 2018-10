Imajo posnetki iz vrtca, kjer so se znašali nad otroki, dokazno težo?

Zvočno in slikovno snemanje je po slovenski zakonodaji prepovedano, če se jih javno objavi in za to ni soglasja oziroma če ni jasnega opozorila, da se izvaja tovrstni nadzor. Čeprav so bili posnetki, ki so razkrili nasilje vzgojiteljice v zasebnem vrtcu , narejeni brez dovoljenja, imajo v kazenskem postopku dokazno težo, nam je potrdilo več pravnih strokovnjakov.V tem primeru sodna praksa zasleduje cilj, da tovrstni posnetki niso sami po sebi nezakoniti, saj se je zaradi njih lahko preprečilo hujše posledice. Teoretično bi se te tudi vzgojiteljica, ki je opozorila na zlorabe in staršem posredovala posnetke, tudi znašla v kazenskem postopku zaradi nezakonite slikovnega in zvočnega snemanja, vendar, tako sogovorniki, je za uspeh takšnega kazenskega postopka izredno malo verjetnosti.Spomnimo, da so pred časom v javnosti na facebooku prav tako zaokrožili hudega mučenja moškega, ki se je tragično končalo, posnetki pa so imeli na sodišču dokazno vrednosti. Ob storilca sta bila na koncu zaradi umora namreč obsojena na dolgoletno zaporno kazen.