Imate zavarovan dom? Zaradi teh napak lahko ostanete brez odškodnine

Marsikdo je prepričan, da je s sklenitvijo zavarovanja svoj dom ustrezno zaščitil. A šele ob poplavi, izlivu vode, potresu ali drugi škodi se lahko izkaže, da zavarovalna polica ne krije vsega, kar smo pričakovali. V novi epizodi podkasta Deloindom voditeljica Nina Štajner s Petrom Filipom Jakopičem iz Zavarovalnice Triglav in Tino Dular iz Slovenskega zavarovalnega združenja razkriva najpogostejše napake pri zavarovanju nepremičnin. Sogovornika opozarjata tudi na nevarnost podzavarovanja in pojasnjujeta, zakaj se lahko zaplete pri izplačilu odškodnine.

Kaj je razlika med izlivom vode in poplavo, zakaj potres običajno ni vključen v osnovno zavarovanje in kaj lahko storite, če zavarovalnica vaš zahtevek zavrne ali ponudi prenizko odškodnino? Odgovore in praktične nasvete strokovnjakov poiščite v novi epizodi podkasta na Deloindom.si.