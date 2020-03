»Imeli smo toliko težkih poškodb kot na običajno sončno soboto. Nobenega sledu o karanteni«​

Pozivi policije

V UKC Ljubljana so včeraj zaznali velik pritok poškodovanih iz različnih adrenalinskih in drugih aktivnosti, ki jih je v teh trenutkih bolje odložiti.»Še vedno prihajajo ljudje težko poškodovani, ker skačejo z jadralnimi padali, gorski kolesarji, motoristi. Razumemo in pričakujemo poškodbe oseb, ki opravljajo delo, ki je izpostavljeno tveganjem, vendar si želimo bistveno manj nepotrebnih poškodb. Moramo se zavedati, da ne gre za počitniški čas, ampak za karanteno, zato prosimo, da se izogibajte rizičnih opravil, ki v tem času niso nujno potrebna,« je povedal vodja urgentnega kirurškega bloka doc. dr.»Včerajšnja sobota je bila katastrofalna. Imeli smo toliko težkih poškodb kot na običajno sončno soboto in nobenega sledu o karanteni. Zato ljudi še enkrat opozarjam, naj bodo doma. Na travmatologiji imamo vse intenzivne nege polne, reanimacija je bistveno otežena. Zato še enkrat: ne obrezovati drevja, ne iti na motorje ali gorska kolesa, ostanite doma. Predlagam, da kaj preberete, pokličete dobre prijatelje. Jaz vem, da je zelo težko biti doma, ampak vsi moramo to zdržati,« je povedal predstojnik oddelka za travmatologijo prof. dr., nadzorna anesteziologinja, je pojasnila, da vsakega poškodovanega obravnavajo kot potencialnega bolnika s covidom-19. »To pomeni, da moramo zaščititi celotno osebje in prostor in hkrati oskrbeti pacienta ter hkrati paziti na svoje zdravje. Težave s preskrbo s krvjo se že kažejo. Včeraj smo imeli dve zelo hudi poškodbi, kjer smo porabili veliko krvi.«Tudi policija vseskozi opozarja, da se vzdržimo določenih aktivnosti, saj se lahko hitro pripeti nesreča. »Smo v težkih časih, ko bi ljudje zaradi epidemiološke situacije morali ostajati doma in s tem prispevati k varnosti na več segmentih. Ponavljamo poziv, naj ljudje ostajajo doma in naj se izogibajo tveganjem za svoje in javno zdravje ter varnost prometa. Enako velja za tiste, ki v teh dneh lepo vreme morebiti izkoriščajo za ‘izlete’,« je danes pozval tiskovni predstavnik Policijske uprave KranjVčerajšnja sončna sobota je privabila skupine ljudi v turistične kraje, predvsem na Obalo in tudi v gorenjske bisere, kot sta Bled in Bohinj. Župani tamkajšnjih občin prosijo turiste, naj ne poslabšujejo situacije in naj ostanejo doma.