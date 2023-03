Imenitna stanovanja v Ljubljani v prefinjenem pariškem slogu

Koncept sodobnega bivanja dosega nove dimenzije v razumevanju popolnega udobja in brezskrbnosti. Tudi luksuz dobiva novo preobleko, zlasti v luči zahtev sodobnega načina življenja. Danes od svojega doma pričakujemo več. Da bo udoben in strateško lokacijsko popolnoma umeščen v naše vsakodnevne obveznosti. Hkrati pa iščemo udobje še na številnih drugih življenjskih frontah – predvsem pričakujemo rešitve, ki bi nam olajšale in poenostavile vsakdan.

V Ljubljani kot odgovor na te spreminjajoče zahteve po edinstvenem bivalnem okolju nastaja Rezdienca Carpe Diem by Bitenc. V njej bodo njeni stanovalci doživeli vse prednosti bivanja v luksuznem hotelu in hkrati uživali v svoji domači intimnosti. Le streljaj od središča mesta svojo podobo dobiva edinstven kompleks, ki ponuja več, predvsem pa obljublja razmere za življenje v samih presežkih.

Lokacija s prečudovitim razgledom. FOTO: Rezidenca Carpe Diem

5 razlogov za nakup stanovanja v Rezidenci Carpe Diem: Popolnoma opremljena stanovanja z izbranimi materiali omogočajo preprosto in hitro selitev v svoj novi dom. Hišni upravitelj (concierge), zdravstvene in družabne storitve za bolj brezskrbno življenje. Odlična lokacija v Župančičevi jami za hiter dostop do vse potrebne infrastrukture. Hitra vselitev – predvidoma 1.10.2023. Čudoviti pogledi terasnih stanovanj na Ljubljanski grad in Alpe.

Spoznajte vse prednosti Rezidence Carpe Diem by Bitenc

Projekt je izdelan »na ključ«, kar pomeni, da boste lahko ob vselitvi popolnoma brez skrbi. Stanovanja bodo namreč popolnoma opremljena, prebivalci rezidence pa boste lahko uživali ob številnih storitvah, ki bodo vaše življenje dodatno izpopolnile – hišni upravitelj (concierge), zdravstvene in družabne storitve so zagotovila, ki novo prestižno rezidenco v središču prestolnice umeščajo med najbolj ekskluzivne naslove v Ljubljani.

Investitor projekta Carpe Diem je priznani kirurg Marko Bitenc. Gre za prvo rezidenco v Ljubljani, ki do popolnosti preslikava sodobne vizije udobnega bivanja. V njej ne boste zgolj stanovalec, temveč prebivalec skupnosti, ki vam bo izboljšala kakovost življenja. Vaš dragoceni čas in počutje bosta končno na pravem mestu.

Recepcija v rezidenci bo na voljo stanovalcem rezidence. FOTO: Rezidenca Carpe Diem

Si predstavljate … … da zjutraj iz svojega novega, stilsko dovršenega stanovanja preko aplikacije naročite zajtrk in hkrati rezervirate vstopnice za večerno predstavo v gledališču? In da bi lahko svoj prosti čas namesto za pospravljanje namenili svojim novim konjičkom? Ali pa da bi celo poklicali zdravnika, da pride na dom, ko bi se slabo počutili? Da, to je samo nekaj izsekov življenja, ki ga lahko pričakujete v novi Rezidenci Carpe Diem.

Dizajn s pridihom modnega Pariza

V rezidenci nastaja 14 popolnoma opremljenih dvosobnih stanovanj. Za eleganten videz, ki bo izžareval tudi kanček modernega glamurja, bo poskrbela ekipa arhitektov iz biroja Decor&Design. Estetska brezhibnost bo v vaše življenje vnesla nekaj harmonije, preprosto tudi zato, ker boste pred vselitvijo imeli zelo malo dela, saj bo za vse poskrbljeno – tudi za vrhunske gospodinjske aparate Gorenje pa vse do najmanjših detajlov, kot so dekorativne zavese.

Stanovanja bodo popolnoma opremljena. FOTO: Rezidenca Carpe Diem

Za eleganten videz bo poskrbela ekipa arhitektov iz biroja Decor&Design. FOTO: Rezidenca Carpe Diem

Da, že od prvega dne se boste počutili kot na prestižnem potovanju in občutili prvinsko eleganco najprestižnejših svetovnih prestolnic.

Objekt je v fazi popolne obnove (vse inštalacije, tla, notranje stene, okna, dvigalo …) in obsega tri kleti, pritličje, tri nadstropja in terasno etažo. Površine, ki bodo namenjene stanovanjem in spremljajočim prostorom, bodo urejene v 1. in 2. kleti, pritličju, 1., 2. in 3. nadstropju ter na terasni etaži.

Stanovanjem pripada po eno parkirno mesto, ki je v 3. kleti. Vse etaže bodo dostopne s samostojnim stopniščem in osebnim dvigalom.

Obnovitvena dela potekajo po načrtu, tako da bo vselitev možna že jeseni.



Ko vaše življenje dobi luksuzno noto

Poleg vrhunskih in estetsko izpopolnjenih stanovanj boste lahko uporabili še številne nadstandardne storitve, ki so na voljo samo stanovalcem rezidence.

Zaživite v miru, ki ga prinaša zavedanje, da je nekdo, ki razume in predvideva vaše potrebe, vedno na voljo; tudi takrat, ko potrebujete zdravstveno ali drugo pomoč.

Na voljo bo tudi gostinska ponudba. FOTO: Rezidenca Carpe Diem

V sklopu dodatnih storitev, ki jih bo investitor ponujal stanovalcem Rezidence Carpe Diem, so klasične concierge storitve, ki obsegajo: recepcijo, čiščenje stanovanja, menjavo posteljnine in brisač, naročanje obrokov hrane, rezervacijo in prevoz do zunanje restavracije, parkiranje avtomobila v garaži, pranje in čiščenje avtomobila, prevoze na različne lokacije in dostavo iz trgovine.

Stanovalci boste lahko uporabili tudi številne zdravstvene storitve:

izbrani zdravnik in program Pravočasno ZZ Zdravje (ambulantna specialistika in diagnostika brez čakalnih dob)

obisk diplomirane medicinske sestre na dom (preventiva, svetovanje zdrav življenjski slog), nadzor jemanja zdravil

obisk zdravnika na domu

fitnes

dostava zdravil in medicinskih pripomočkov na dom

Zato je Carpe Diem prva ljubljanska rezidenca, ki biva z vami in za vas.

Dodatne storitve se obračunajo mesečno in niso vključene v prodajno ceno.



Obnovitvena dela potekajo po načrtu, tako da bo vselitev možna že jeseni. FOTO: Rezidenca Carpe Diem

Lokacija, ki ji ni para

Lokacija je pogosto pomembnejša od arhitekturne zasnove objekta, saj zagotavlja popolno življenjsko udobje. In z Rezidenco Carpe Diem dobite tudi to. Stanovanja namreč nastajajo v nekdanjih poslovnih prostorih na Vilharjevi 25, torej le streljaj od mesta in glavnega prometnega vozlišča prestolnice.

V neposredni bližini je vsa potrebna infrastruktura – od trgovin, šol, postajališča za mestni promet do glavne železniške postaje.

Največje nakupovalno središče je od rezidence oddaljeno dobra dva kilometra, središče mesta pa zlahka dosežete peš ali s kolesom. Idealno torej za hiter popoldanski pobeg na kavico ali za sobotni obisk živahne tržnice.

Rezidenca Carpe Diem By Bitenc Lokacija: Župančičeva jama, Ljubljana Cene: od 348.822,36 do 625.519,93 € (za popolnoma opremljena stanovanja). Kupec prevzame plačilo 2% davka na promet nepremičnin. Spletna stran: https://carpediemresidence.si/ Vselitev: predvidoma 1. 10. 2023 Kontakt: Metka Junc, +386 30 324 343, metka@stoja-trade.si

