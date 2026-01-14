Implozija podpore Prerodu Vladimirja Prebiliča

Še dobra dva meseca nas loči od parlamentarnih volitev, politično dogajanje dobiva pospešek. Včeraj je potekal sestanek političnih strank levega pola, napovedi pred sestankom so segale do tega, da bodo osnovali antifašistični blok. Končalo se je z dogovorom o nenapadanju in morebitnih skupnih projektih. Poleg strankarskega vrha je včerajšnji večer zaznamovala odločitev protikorupcijske komisije. Komisija je ugotovila, da je premier Robert Golob z dvema sporočiloma nekdanji notranji ministrici Tatjani Bobnar o kadrovanju v policiji ravnal v nasprotju s pričakovanjem in odgovornostjo in s tem kršil integriteto. Premier ne bo odstopil, napoveduje sodno izpodbijanje.

Barometer: Politična krajina se znova vse bolj polarizira

Politična krajina se polarizira, po zadnji meritvi mediane imata SDS (21,3 odstotka) in Svoboda (21,3 odstotka) najvišjo podporo. Manjše stranke se gnetejo na robu parlamenta. Lahko pa iz podatkov Mediane razberemo, da je nastala implozija podpore Prerodu.

Tej novi stranki so izmerili 1,5-odstotno podporo, kar je premalo za uvrstitev v parlament. Prebilič je sicer sorodne stranke povabil na politično kavo, a odziva ni bilo. Epilog je prišel včeraj, ko je po kosilu (svoje je plačal sam) Prebilič plačal kavo, izplen pa je, da bo levi pol Prebiliču dovoljeval spoštljivo kritiko.

Včeraj smo poročali, da se po podatkih Mediane podpora Zmagu Jelelinčiču Plemenitemu krepi.

Med dogodki, ki so zaznamovali včerajšnji dan je bil tudi pogovor gospodarstva s politko. Politične stranke so odgovarjale na ključna razvoja vprašanja.