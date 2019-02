In kakšen je dober učitelj? Dober človek!

Kako sodelovati

Poznate učitelja, za katerega je biti učitelj življenjsko poslanstvo?

Poznate učiteljico, ki naredi tisto nekaj več in zna to izvabiti tudi iz svojih učencev?

Ste učitelj, ki ima rad svoje delo in išče inovativne načine za poučevanje?

Ste učiteljica, ki se zaveda, da je najpomembneje spodbujati otroke, da postanejo boljši ljudje?

Prijavnico najdete na spletni strani www.uciteljsem.si, v njej pa na kratko odgovorite na zastavljena vprašanja. Pošljete jo lahko tudi na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali po pošti na AmCham Slovenija, Dunajska 156, 1000 Ljubljana (s pripisom Za kampanjo Učitelj sem!/Učiteljica sem!).

Skoraj 17.000 učiteljev in učiteljic letos izobražuje in vzgaja osnovnošolce po Sloveniji in s tem postavlja temelje celotne družbe. Zaupamo jim največ – svojo prihodnost. Prav je, da se izjemne prepozna. »Iščemo učitelja, ki je predan svojemu poklicu, ki ga vidi kot poslanstvo,« o projektu Ameriške gospodarske zbornice in Delapove Brina Tomovič Kandare, koordinatorica AmCham Komisije za prihodnost dela in izobraževanja.Šolstvo v letošnjem letu, ko potekajo priprave na novo belo knjigo o izobraževanju, še zdaleč ni suhoparna tema. Pod peticijo za spremembo šolskega sistema se vztrajno nabirajo podpisi staršev, ki zahtevajo razbremenitev otrok, strokovnjaki pozivajo k preudarnim in tehtnim sistemskim spremembam.»Ugotovili smo, da se vrtimo v začaranem krogu. Učitelji pravijo, da so ujeti znotraj rigidnih učnih načrtov, da so obremenjeni z birokracijo … Starši na drugi strani kažejo na učitelje, vpletajo se v šolstvo, učenci so nezainteresirani, po drugi strani pa si želijo biti bolj vključeni,« svojo pobudo za projekt Učitelj sem! Učiteljica sem! pojasnjuje Deana Jezeršek, vodja izobraževanja in razvoja v podjetju LanguageSitter. Kot pravi, je pri razpravi o spreminjanju sistema videti, kot da se osredotoča predvsem na spremembo učnega načrta. »A tudi če imaš dober načrt, ga mora nekdo dobro izvajati, in to so učitelji. Če imaš dobre učitelje, je učni načrt lahko veliko bolj odprt, otroci pa dobijo občutek, da je šola tam za njih.«In kakšen je dober učitelj? »Dober učitelj je dober človek. Svoj ego in interese zna postaviti v ozadje. Učitelj deluje kot mentor, ki prepozna potenciale v otrocih, jih zna navdušiti in nahraniti njihovo radovednost,« je prepričana Deana Jezeršek. Kot pravi, je v Sloveniji veliko dobrih praks dobrih učiteljev, ki potrebujejo spodbudno okolje – podporo ravnateljev, kolektiva, staršev in tudi širše skupnosti. Namen projekta je vrniti poklic učitelja tja, kamor je nekdaj sodil – na piedestal slovenske družbe. »Slišali smo za primere, ko so najboljšim učencem v šolah odsvetovali učiteljski poklic, češ da jih je škoda. Pedagoški študij naj ne bo izbira, ko nimaš druge, ampak je treba vanj pritegniti najboljše – ne le takšnih z dobrimi ocenami, ampak takšne, ki so po duši pedagogi.«Prepričana je, da so stroga, rigidna pravila postavljena zaradi slabih učiteljev. »Ampak ko postavljamo pravila, sočasno omejujemo dobre učitelje. Če je učitelj dober, se učni načrt lahko sprosti,« je prepričana in dodaja: »Vsak lahko pokaže na enega slabega učitelja in na njem gradi neko pravilo. Mi hočemo opozoriti na dobre.«Cilj projekta je poudariti dobre trajnostne prakse, jih javno deliti in omogočiti pretok znanja med učitelji. »S pomočjo tistih, ki delajo dobro, drugače, ki svoje delo opravljajo s srcem in ga čutijo kot poslanstvo, hočemo postaviti zgled in tako zgraditi skupnost učiteljev, ki bodo navdih tudi drugim,« še pove Brina Tomovič Kandare. Vsaka dva tedna bomo v medijski hiši Delo v sodelovanju z ameriško gospodarsko zbornico AmCham Slovenija predstavili po eno zgodbo učitelja, ki s svojim delom gradi prihodnost otrok in celotne družbe. Projekt Učitelj sem! Učiteljica sem! poteka v okviru Partnerstva za spremembe, ki je program inovativnega sodelovanja med zaposlenimi v slovenskem javnem in zasebnem sektorju.