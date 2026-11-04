In memoriam: Tomaž Tomaževič, zdravnik, ki je številnim parom pomagal do družine

Prof. Tomaž Tomaževič se je rodil 2. 11. 1943 v Ljubljani. Medicinsko fakulteto je končal leta 1968, specializacijo iz ginekologije in porodništva pa leta 1975. Že kot usmerjen študent je začel delo in usposabljanje na Ginekološki kliniki v Ljubljani, kjer je bil nato zaposlen vse do upokojitve leta 2013. Zaposlen je bil tudi na Katedri za ginekologijo in porodništvo kot redni profesor in bil njen predstojnik od leta 1988 do leta 1996. Njegovo obsežno delo s področja reproduktivne medicine ter endoskopskih in mikrokirurških operacij zaznamujejo številni zgodovinski in strokovni mejniki. Osemdeseta leta so bila za Slovenijo zelo pomembna. Rojevala se je nova država, na področju zdravljenja neplodnosti pa se je začelo čedalje bolj uveljavljati laparoskopsko kirurško zdravljenje in uvajali ...