In uršljanka/uršljan leta 2018 je ...

Mladi literati v prostorih Mladinske knjige. FOTO: Mateja Kotnik

Slovenj Gradec – Mesto Slovenj Gradec so zasedli mladi slovenski literati, ki se potegujejo za naziv najperspektivnejšega mladega literata, uršljanke ali uršljana leta 2018. Zmagovalcu, ki bo znan drevi, bo Javni sklad RS za kulturne dejavnosti prihodnje leto za nagrado natisnil knjigo.Letos se za naslov uršljanke ali uršljana 2018 poteguje 87 mladih avtorjev iz vse Slovenije, v finale pa so se izmed 21 regijskih izbrancev po izboru glavnega selektorja festivala, pesnika, prevajalca in urednika Primoža Čučnika, uvrstili:iz Ljubljane,iz Škofje vasi,iz Slovenj Gradca,iz Nove Gorice iniz Markovcev.Zmagovalca bodo razglasili ob 20. uri na prireditvi z naslovom Krhek si, in to ti daje moč v kulturnem domu v Slovenj Gradcu, kjer bodo premierno predstavili tudi zmagovalko letošnjega natečaja Mentorjev feferon za najboljšo protestno pesem leta 2018. Feferon si je s pesmijo Sprememba grba, proteusno-repati sonet, prislužila. Pesem je za predstavitev na festivalu uglasbila Dunja Vrhovnik. Na drevišnji osrednji prireditvi bodo besedila finalistov interpretirali dijaki Gimnazije Slovenj Gradec. Pod režijo in dramaturgijo se bo podpisala Tea Kovše, na prireditvi pa bodo nastopile plesalke Studia za sodoben ples ter zasedba Suha južina.Do takrat pa bodo v mestu na petih lokacijah potekale številne literarne matineje. Popoldne ob 16. uri v muzeju Huga Wolfa z gostjo festivala, mlado luksemburško pisateljico, v čajnici Peč pa se bo s prvencem Negotovosti navkljub ob 17.30 predstavila, uršljanka 2017.Festival mlade literature Urška poteka že sedemnajstič. V teh letih je na festivalu sodelovalo okoli 1600 maldih avtorjev. Mnogi med njimi so danes že uveljavljeni književniki.Festival se bo zaključil jutri z literarno delavnico Poezija in popravki, ki jo bo vodil selektor festivala Pimož Čučnik.