Incident na meji: razhajanja v izjavah

Tonin presegel dovoljeno?

Ljubljana – V kabinetu predsednika vlade se niso odzvali na prošnjo za komentar pričakovanega opravičila zaradi javno izrečenih oceno incidentu, ki se je zgodil 7. maja na meji z Italijo.Zamejski Slovenec, kot je znano, trdi, da ga je pripadnik Slovenske vojske ustavil in mu v glavo naperil puško, obrambni ministerje prek twitterja sporočil, da se to ni zgodilo, da vojak sprehajalca ni legitimiral in da je nalogo izvajal skladno s pravili.»Po preiskavi je čas za depolitizacijo primera v dobro Malalana in vojaka, ki je izjemno izkušen in odlikovan vojak,« je še pozval minister za obrambo.Izjave akterjev si tako po več kot dveh mesecih od dogodka ostajajo nasprotujoče. Kdo laže in zakaj se opisi dogodka tako razlikujejo?, predsednik komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), je namreč po poslušanju ustnega povzetka poročila vojaških obveščevalcev, ki so preiskali primer, povedal, da je patrulja Slovenske vojske legitimirala dva sprehajalca, da dogodek ni bil insceniran ter da so v podanih izjavah akterjev nekatera razhajanja. Vsebine poročila obveščevalno varnostne službe (OVS) ministrstva za obrambo podrobneje ni razkril.Po neuradnih informacijah pa naj bi se izjave oziroma pričevanja vpletenih razlikovale v delu, ki govori o tem, kako je pripadnik Slovenske vojske sprehajalca ustavil oziroma ga pozval naj poklekne.Sledila je razprava na twitterju, članici Knovsa, poslanki SMCin SDSsta Nemčevo izjavo komentirali, da gre za tipično zlorabo Knovsa za lastno politično agendo. Razprava sploh da še ni bila končana, sprejet ni bil noben sklep in seja se bo nadaljevala septembra. Slovenska vojska pa da nikogar ni legitimirala.Čivke se je odločil poobjaviti tudi premier.Od treh ministrov – za notranje, zunanje zadeve ter za obrambo – in od predsednika vlade Nemec pričakuje opravičilo zamejskemu Slovencu, ki so ga označili za pripadnika teroristične organizacije. Poraja se tudi vprašanje, ali je obrambni minister Matej Tonin z objavo na twitterju presegel meje dovoljenega, saj je objavil vsebinske ugotovitve poročila OVS, ki nosi oznako interno.Direktor OVSje poročilo članom Knovsa predstavil ustno, prebrati ga niso mogli. Kot smo pisali, ga je v petek prejelo koprsko tožilstvo, ki bo presodilo, ali so razhajanja v izjavah udeležencev incidenta takšna, da je treba preiskavo še nadaljevati z dodatnimi poizvedbami o srečanju civilista in uradne osebe in zahtevati dopolnitev poročila oziroma ali se bo predkazenski postopek nadaljeval tudi na sodišču.