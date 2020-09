Indija po številu okuženih prehitela Brazilijo

Ključni poudarki Strah pred povečanjem okužb v Ameriki

8:00 Indija se je uvrstila na drugo mesto po številu okužb

7:45 Avstralija že pripravljena na nakup cepiva

7:35 Trumpa novi koronavirus ne skrbi več

Novi koronavirus je v Indiji prizadel že več kot 4,2 milijona ljudi, s tem pa so po številu okužb prehiteli Brazilijo in se uvrstili takoj za ZDA, ki z več kot šest milijona okuženih ostajajo na prvem mestu.Število smrtnih primerov je bilo do zdaj v Indiji razmeroma malo, a je tamkajšnje ministrstvo za zdravje včeraj sporočilo, da je zaradi covid-19 umrlo 1016 ljudi, s tem pa se je število smrtnih primerov povzpelo na 71.642.Avstralske oblasti pravijo, da bodo zagotovile skoraj skoraj 85 milijonov odmerkov cepiva proti koronavirusu, če se bodo obetavne napovedi o učinkovitosti in varnosti izkazale ze uspešne.Premier Scott Morrison je dejal, da je država sklenila dva dogovora, ki bi omogočila uvedbo brezplačnih odmerkov leta 2021, če bi bili odobreni za uporabo. Stroške ocenil na 1,24 milijarde ameriških dolarjevPrve odmerke bi 25 milijonov ljudi lahko začelo dobivati že januarja, a zagotovil glede tega še ni, je izpostavil premier. Najprej morajo za varno uporabo dati zeleno luč medicinski strokovnjaki.Eno cepivo je naj bi prišlo iz univerze Oxford in farmacevtske družbe AstraZeneca, drugo pa iz lokalne univerze Queensland in CSL.Američani danes praznujejo praznik dela, zdravstvene strokovnjake pa hudo skrbi, da se bo zaradi tega spet povečalo število okužb in smrti zaradi covida-19. Po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa se je v ZDA do nedelje zvečer okužilo 6,27 milijona oseb, umrlo pa jih je 188.900, kar je največ na svetu.Direktor Nacionalnega inštituta za zdravje Anthony Fauci in drugi že teden dni opozarjajo Američane, naj se držijo priporočil, kar zadeva maske, socialno distanco in higieno. Fauci vsak dan svari, da je ključno to, da se okužbe zajezijo še pred prihodom hladnejšega vremena in raznih prehladov in viroz, ker lahko potem pozimi hudo poči.Predsednika ZDA Donalda Trumpa novi koronavirus ne skrbi več, saj je njegova vlada zvezne države že obvestila, naj se pripravijo, da bodo konec oktobra delile cepivo proti koronavirusu.Cepiva seveda še ni in večje ameriške farmacevtske družbe se zavezujejo, da ne bodo popuščale pod političnim pritiskom pred volitvami in ne bodo dale v uporabo nobenega cepiva, ki ne bo dokazano učinkovito in varno.