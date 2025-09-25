Infantilne predvolilne napovedi, kdo bi šel s kom

V nadaljevanju preberite:

Običajno so se stranke leve sredine pred volitvami opredeljevale proti povolilnemu sodelovanju z Janezom Janšo in njegovo SDS. Pred prihodnjimi volitvami pa predsednik NSi Jernej Vrtovec pravi, da NSi ne bi šla v koalicijo, ki bi jo vodil Robert Golob. Ta kot premier ni sprejemljiv niti za Vladimirja Prebiliča.

»Tovrstne izjave so namenjene predvsem mobilizaciji in utrjevanju lastne volilne baze,« odgovarja politolog in politični analitik dr. Miro Haček z ljubljanske FDV. Zavračanje sodelovanja z Golobom osebno pa lahko razumemo tudi v luči njegovih težav z integriteto in njegovim odnosom do postopkov pred KPK, še dodaja.