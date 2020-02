Informacijski pooblaščenec preverja, ali so policisti neupravičeno vohunili za politiki

Bobnarjeva je zavrnila očitke o zavračanju parlamentarnega nadzora. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Informacijska pooblaščenkaje potrdila, da so na policiji uvedli inšpekcijski postopek, v katerem preverjajo, ali so policisti res neupravičeno pregledovali evidence določenih poslancev oz. politikov. Zaradi takšnih sumov je v torek posebna komisija Knovsa obiskala policijo, a jim ta zahtevanih podatkov ni želela izročiti.Poslanec SDS, ki je bil del posebne komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), je v sredo pojasnil, da so v torkovem nadzoru na policiji želeli pregledati, kdo od zaposlenih je morebiti v zadnjih dneh oziroma tednih pregledoval evidence določenih poslancev oziroma politikov.S tem so želeli preveriti informacije o domnevnem vohunjenju kriminalistov za člani strank, ki se dogovarjajo o oblikovanju nove koalicije, za katerim naj bi stal državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, kar je ta sicer že zanikal.Generalna direktorica policijapa je dejala, je pooblaščena skupina Knovsa zahtevala tudi podatke o odprtih predkazenskih postopkih, ki pa ji jih niso dali, saj da lahko Knovs izvaja le nadzor nad prikritimi preiskovalnimi ukrepi.Bobnarjeva je ob tem zavrnila očitke o zavračanju parlamentarnega nadzora. Poudarila je, da slovenska policija ni in ne bo podaljšana roka politike. Zatrdila je, da policija redno izvaja nadzor nad obdelavo in uporabo osebnih podatkov ljudi, ki jih vodi v svojih evidencah, nadzor nad tem pa opravljata tudi direktorat za policijo in druge varnostne naloge ter informacijski pooblaščenec.Ker Knovs ni prejel želenih informacij, se je parlamentarna komisija o ugotavljanju zlorab v zadeviin drugi, ki jo vodi Mahnič, v sredo odločila, da začenja s preiskovanjem morebitne zlorabe obveščevalno-varnostnih služb proti poslancem in ministrom iz političnih namenov. Od policije do 29. februarja zahtevajo izpis vseh posegov v evidence za vseh 90 poslancev, ministrov in predsednika vlade, ki opravlja tekoče posle.Iz Generalne policijske uprave so v sredo sporočili, da so tudi sami že začeli preverjati navedbe v primeru domnevnega vohunjenja za člani strank. Z dosedanjimi ugotovitvami pa je policija seznanila pristojno državno tožilstvo.