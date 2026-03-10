Od jeseni v sedmem razredu nov predmet

Vlada je s sprejemom nacionalne strategije umetne inteligence (UI) do 2030 v začetku meseca v tem mandatu opredelila cilje in vizije slovenskega razvoja UI v javni upravi oziroma kot javno dobro in servis državljanom. Z ustanovitvijo Kompetenčnega centra za umetno inteligenco (KCUI) so postavili temeljno osrednje stičišče znanja, rešitev in informacij v Sloveniji.

Vključevanje s finančnimi spodbudami, razpisi ter drugimi podpornimi ukrepi dejansko prinaša umetno inteligenco in njene produkte v slovenski vsakdanjik.