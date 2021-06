Informativni spletni portal N1 bo zaživel v sredo

Družba United Media, ki je del skupine United Group, bo informativni spletni portal blagovne znamke N1 v Sloveniji zagnala v sredo, 16. junija. Portal N1 Slovenija bo upravljala za ta namen ustanovljena družba Adria News, katere direktorica je Katja Šeruga, ki je tudi odgovorna urednica portala. Naložba v Sloveniji znaša 1,3 milijona evrov.



Spletni portal, ki bo deloval na naslovu n1info.si, se bo razvijal kot »profesionalna, neodvisna in odgovorna medijska hiša«, tako kot drugi portali N1, zagotavljajo v United Media. Strateški cilj družbe je razvoj vseh digitalnih sredstev, zato v tem kontekstu niso načrtovali posebnega televizijskega programa N1 v Sloveniji, dodajajo.



»Prihod N1 v Slovenijo me navdaja z upanjem, da se bo novinarstvo v Sloveniji okrepilo. Ustvarjali bomo informativne, poglobljene, športne in druge vsebine, ki bodo bralcem in gledalcem, pogosto tudi v realnem času, na n1info.si prosto dostopne. N1 zagovarja profesionalno, verodostojno in - kar je zelo pomembno - neodvisno novinarstvo,« je, kot so sporočili iz United Media, dejala Šeruga.



V novinarski ekipi, ki jo je zbrala Šeruga, bodo med drugim Suzana Lovec, Miha Orešnik, Meta Roglič, Neda Došenović in Sarah Neubauer. V spletno redakcijo Sport Kluba, ki postaja sportklub.n1info.si, prihaja dosedanji urednik Sportala Martin Pavčnik.



Izvršna direktorica United Media Aleksandra Subotić pravi, da je N1 primer, kako se z resničnimi in objektivnimi informacijami, brez senzacionalizma in tabloidnega pristopa pridobi verodostojnost. »Prepričani smo, da bo naša ekipa v Sloveniji kmalu pridobila zaupanje državljanov in postala njihov glavni vir informacij,« dodaja.



N1 je s svojim delovanjem začel leta 2014 v Srbiji, na Hrvaškem ter v BiH. Sedež ima v Luksemburgu, produkcijske centre za televizijske programe in uredništva spletnih portalov pa v vseh državah, kjer deluje. V redakcijah v Beogradu, Zagrebu, Sarajevu in Luksemburgu N1 trenutno zaposluje 360 ljudi.



N1 je ekskluzivni partner ameriške medijske hiše CNN v tem delu Evrope. S CNN ima sklenjeno partnersko pogodbo, ki omogoča prenos člankov, intervjujev, oddaj, dokumentarnih filmov, fotografij in drugih spletnih vsebin. »Novinarji CNN z vsega sveta lahko ekskluzivno poročajo za N1. Sodelovanje je vzajemno, kar pomeni, da tudi CNN prenaša vsebine N1. CNN pa nima vpliva na uredniško politiko N1," so zapisali. Vsak od spletnih portalov po njihovih navedbah deluje neodvisno in ustvarja vsebine za svoj trg, mesečno imajo vsak med 1,2 in 1,8 milijona uporabnikov.



V okviru družbe United Media v Sloveniji sicer delujeta športni televizijski program Sport Klub in agencija Cas Media. Portfelj podjetja vključuje 50 kabelskih televizijskih programov, pet nacionalnih televizijskih hiš, 27 spletnih portalov, pet radijskih postaj in sedem tiskanih medijev, so navedli.

