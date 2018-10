Inovacije za samostojno življenje

Ljubljana – Kakšno je stanje in kakšna bo prihodnost eZdravja in eOskrbe v Sloveniji, bodo v sredo in četrtek ocenjevali domači in tuji udeleženci šestega strokovnega srečanja v okviru evropskega projekta Ithaca, ki ga izvaja devet evropskih regij, katerih skupni cilj je večja politična podpora uvajanju inovacij v zdravstveno in socialno oskrbo.



Partner projekta je Univerza v Ljubljani, izvaja pa ga center za družboslovno informatiko na fakulteti za družbene vede, ki je tudi organizator dogodka. Vodja projekta je izredna profesorica dr. Vesna Dolničar. Dvodnevno srečanje je eden od dogodkov, na katerem si partnerji, ki prihajajo iz Danske, Italije, Združenega kraljestva, Francije, Španije, Poljske in Nemčije, izmenjujejo izkušnje in med seboj ocenjujejo svoje prakse. Skupni cilj pa je doseči bolj dostopne informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) za zdravo in aktivno staranje.

Želijo si večje naklonjenosti odločevalcev

Partnerji projekta Ithaca želijo doseči večjo naklonjenost odločevalcev na področju zdravstva in oskrbe, pri nas ministrstev za zdravje ter za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti, in večjo podporo razvoju tehnologije, s pomočjo katere bodo lahko starejši dalj časa samostojno živeli doma, kar pomeni manj starejših v institucionalni oskrbi, manj stroškov za hospitalizacije, ki jih je mogoče preprečiti s temi tehnologijami, razbremenitev neformalnih oskrbovalcev itd.



V sredo od 9. do 12. ure bodo svoje dejavnosti in inovativne rešitve predstavljali v Cankarjevem domu na Festivalu za tretje življenjsko obdobje v dvorani M1. Inovativne rešitve v UKC Ljubljana bodo predstavili v sredo od 14. ure do 17.30. V četrtek od 10. do 13. ure pa bodo v Hiši EU v Ljubljani prikazali slovenske ekosisteme na področju eZdravja in eOskrbe, inovativne rešitve v socialni oskrbi starejših in telemedicinsko podporo bolnikom, ki jo izvajajo v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec.

Trideset tujih in 20 domačih delegatov

Organizatorji pričakujejo približno 30 tujih delegatov, partnerjev in njihovih deležnikov ter približno 20 slovenskih deležnikov, ki delajo na tem področju, na primer predstavnike Zveze društev upokojencev Slovenije (Zdus), Inštituta Antona Trstenjaka, Instituta Jožef Stefan, Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Nijz), Umarja itd. Udeleženci prihajajo tudi iz podjetij, raziskovalnih organizacij, organizacij, ki delajo s končnimi uporabniki, ter ministrstev.



Projekt Ithaca se je začel januarja lani in traja pet let. Prva faza, ki se bo končala s pripravo akcijskega načrta, bo končana decembra prihodnje leto, v drugi fazi pa bodo partnerji dve leti spremljali njegove učinke. Projekt je vreden 2.263.152 evrov in je financiran iz programa Interreg Europe, torej iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF).