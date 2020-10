Inovativna uporaba slovenskega čebeljega voska

FOTO: Aljoša Rebolj

Tradicija na nov način

Slovenska podjetnika Aljaž Tršar in Miha Jedlovčnik, ki smo ju skupaj s posladkom Medenka iz slovenskega medu in sadja spoznali v oddaji Štartaj Slovenija, sta namreč lansirala voščenke, ki poleg slovenskega čebeljega voska vsebujejo še naravne pigmente in so tako iz 100-odstotno naravnih sestavin, obenem pa se vklapljajo v koncept zero waste oz. življenje brez odpadkov. Še več, Aljaž in Miha sta na tem področju pionirja, saj sta ob raziskavi trga ugotovila, da takšnega izdelka še ni.Medenke voščenke so povsem varne za otroško ustvarjanje in dovolj mehke, da se barvni pigment lepo prenese na papir. Pri njihovem razvoju so sodelovali likovni pedagogi in vzgojiteljice v vrtcih.Poleg standardne velikosti v 13 živih barvah je na voljo tudi komplet krajših in debelejših voščenih barvic za najmlajše umetnike – Medenke voščenke junior v 7 barvah. Te so oblikovane za malčke od 1 do 3 let starosti, ki voščenke držijo z dlanjo in ne med prsti. Risanje bo za vse še bolj zabavno, ker so voščenke mehkejše in lepo drsijo po risalni podlagi.Voščenke so izdelane iz čebeljega voska, ki bi v podjetju Medenka sicer ostala neuporabljena surovina pri izdelavi njihove naravne sladkarije iz slovenskega medu in sadja. Čebelji vosek je drugače kot parafinski popolnoma varen, ima prijeten vonj, rumenkasto-rjavo barvo in je celo užiten. Medenke voščenke so trajnostni izdelek, saj njihova proizvodnja ne obremenjuje okolja, na voljo pa so v reciklirani kartonski embalaži.Med je že tako del slovenske tradicije, vosek pa je stranski produkt, ki pogosto ostane neporabljen. Iz ljubezni in spoštovanja tudi do družinskega izročila – Mihov dedek je čebelar – sta Miha in Aljaž najprej navdušila s sladkarijo iz medu in sadja, zdaj pa otroke razveseljujeta še z inovativnim pripomočkom za ustvarjalne umetnije.Naj prinese vsaj tak uspeh kot Medenka, ki je bila vključena v jedilnike kar 100 šol po Sloveniji. Ker so jima iz vrtcev sporočili, da je za najmlajše prezahtevna za uporabo, pa sta razvila še namaz.Izdelki so na voljo v trgovinah Interspar in izbranih trgovinah Spar. Medenko spremljajte na novi spletni strani