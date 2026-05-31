Inovativno zdravilo givinostat za otroke z DMD

V Sloveniji se bodo otroci z Duchennovo mišično distrofijo (DMD) lahko odslej zdravili z inovativnim zdravilom givinostat. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je namreč konec maja uvrstil givinostat na pozitivno listo zdravil.

ZZZS je zdravilo givinostat (Duvyzat) uvrstil na seznam zdravil, ki jih financira obvezno zdravstveno zavarovanje. »Odločitev sledi sklepu Komisije za zdravila, ki je opredelila tudi pogoje za zdravljenje: zdravilo je namenjeno zdravljenju DMD pri pokretnih bolnikih, starih 6 let in več, in sicer na osnovi odločitve Komisije Kliničnega oddelka za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo Pediatrične klinike UKC Ljubljana.«

Dolgo pričakovano zdravilo

Naj spomnimo, da je lani givinostat, zdravilo iz skupine zaviralcev HDAC, odobrila Ema, sedaj pa je dostopen tudi otrokom v Sloveniji. DMD je redka, dedna in neozdravljiva bolezen, pri kateri se mišice postopno in nepovratno slabijo; zdravilo ne pozdravi bolezni, lahko pa pomembno upočasni njeno napredovanje – a le, če ga otrok prejme pravočasno, dokler je še sposoben hoje. V Sloveniji imamo okoli 35 otrok in deset odraslih, ki živijo s to diagnozo.

Sanja Kogelnik, predsednica Društva DMD Slovenija.

predsednica Društva DMD Slovenija in tudi mama danes enajstinpolletnega dečka s to diagnozo, je ob tem poudarila, da so to zdravilo težko in dolgo pričakovali. »Omenjena odločitev bo spremenila življenja družinam, ki bodo sedaj dobile novo priložnost. Upamo, da bo zdravilo v čim večji meri pomagalo otrokom in družinam, ki živijo s to težko boleznijo.«

prof. dr. Damjan Osredkar, predstojnik Kliničnega oddelka za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo na Pediatrični kliniki. Ljubljana.

Ob tem je, kot so zapisali v društvu, prof. dr. Damjan Osredkar, dr. med., spec. pediater s Kliničnega oddelka za otroško in mladostniško razvojno nevrologijo Pediatrične klinike v Ljubljani, dodal: »Za Duchennovo mišično distrofijo vemo, da izgubljenih gibalnih sposobnosti ne moremo več vrniti niti s sodobnimi bolezen spreminjajočimi zdravili. Zato je odločilno, da otrok, ki je primeren kandidat za zdravljenje, takšno zdravilo prejme čim prej. Zdaj imamo tudi v Sloveniji, poleg steroidov, ki pomembno izboljšajo prognozo zdravljenja, na voljo tudi najsodobnejše zdravljenje, ki lahko pomembno upočasni napredovanje bolezni.«