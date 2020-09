Minister Andrej Vizjak: Insajderstvo? Kaj imam jaz s tem?

Ljubljana – Vlada je včeraj sklenila sprostiti regulacijo cen goriv na drobno na vseh prodajnih mestih. Medtem ko kupci goriv lahko pričakujemo višje cene, so naftni trgovci nad to odločitvijo vlade navdušeni. Navdušeni so tudi delničarji Petrola, med največjimi posamičnimi je tudi okoljski minister Andrej Vizjak, ki je po poročanju Financ še med epidemijo dejavno kupoval delnice Petrola.Naftni trgovci so doslej lahko prosto postavljali cene za kurilno olje in 98-oktanski bencin ter za pogonska goriva na črpalkah na avtocestah in hitrih cestah. Vlada je nekaj dni pred iztekom uredbe, s katero je regulirala ceni 95-oktanskega ...