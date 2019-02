Inšpekcija strožje nad kebabe

Na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) so sklenili enomesečno preiskavo o mesu iz sporne poljske klavnice , v kateri je preiskovalni novinar odkril grozljivo resnico. V klavnici so namreč klali hudo bolne živali, meso pa naprej prodajali kot neoporečno. Kar nekaj dni po izbruhu afere je veljalo, da Slovenija ni dobila spornega mesa, nato pa je distributer upravo obvestil, da je iz Nemčije dobil pripravek za kebab, za katerega bi lahko meso izviralo iz sporne klavnice.Uprava je včeraj prejela še zadnje rezultate kemijskih analiz za goveje meso, ki je bilo vzorčeno ob inšpekcijskem nadzoru. Ugotovili so, da v Sloveniji vendarle ni mesa, ki bi izviralo iz sporne klavnice.V okviru nadzora je bilo v devetih obratih odvzetih 14 vzorcev za kemijske analize in 14 vzorcev za mikrobiološke analize, od tega po 12 vzorcev mesa in po 2 vzorca mesnega pripravka.12 vzorcev mesa je bilo skladnih tako glede kemijskih analiz kot mikrobioloških analiz, eden pa je bil skladen glede kemijskih analiz in neskladen glede mikrobioloških analiz, so navedli.»V dveh vzorcih mesnega pripravka (kebaba), ki sta bila vzorčena v okviru tega posebnega nadzora, je bila ugotovljena prisotnost salmonel. V enem od teh dveh vzorcev, pa je bila s kemijsko analizo potrjena še prisotnost zdravila (aktivna substanca ketoprofen), medtem ko je bil drugi skladen.« Oba pripravka so odpoklicali s trga. Na upravi so še enkrat spomnili: živilo, ki je bilo ustrezno termično obdelano, ne predstavlja neposrednega tveganja za zdravje potrošnikov.Je pa na podlagi ugotovitev nadzora v zvezi z mesom iz sporne poljske klavnice uprava začela z izvajanjem posebnega nadzora nad mesnimi pripravki ne glede na njihovo poreklo. Nadzor je namreč pokazal, da so mesni pripravki - kebab , ki jih proizvajajo poljski obrati, mikrobiološko tvegana živila. Na upravi še poudarjajo, da morajo distributerji več pozornosti posvetiti lastnim postopkom preverjanja dobaviteljev.