Inšpekcija preganja zdravnike zaradi e-čakalnih knjig

Zakaj ne more Janez Novak takoj k zdravniku

Kazen za ordinacijo 400 do 4100 evrov

Igor Dovnik: Zakon o pacientovih pravicah krši pravice pacientov

Letos 141 pregledov, 83 kršitev

141

inšpekcijskih nadzorov e-naročilnih knjig v osnovnem zdravstvu letos

Medicinska sestra v ambulanti družinskega zdravnika sprejme vsak dan tudi do 70 telefonskih klicev in zdravnik pregleda prav toliko bolnikov. Kljub hudi časovni stiski bi morala vsakega bolnika, tudi če bo pregledan takoj, pred pregledom vpisati še v elektronsko naročilno knjigo, zahteva prenovljeni zakon o pacientovih pravicah. Zdravniki opozarjajo, da je zakon za paciente škodljiv. Inšpekciji so predlagali moratorij»Halo, tukaj Janez Novak. Zbolel sem, moral bi k zdravnici,« kliče bolnik medicinsko sestro v ambulanto svoje izbrane družinske zdravnice. Sestra, ki ravnokar prevezuje rano drugega bolnika in dvigne prenosni telefon, je pred uveljavitvijo novega zakona Janezu Novaku lahko odgovorila: »Pridite čez pol ure.«Odkar velja (od sredine januarja) prenovljeni zakon o pacientovih pravicah, tega ne sme več. Vsakega bolnika, ki pokliče, mora vpisati v računalnik. Zato bi Janezu Novaku morala odgovoriti: »Zdaj vas ne morem vpisati, pokličite kasneje.« Ali pa bi morala zapustiti pacienta, ki mu prevezuje rano, oditi k računalniku v sprejemnico, odpreti ustrezen program in vpisati vse, kar računalnik od nje zahteva. Ker je oboje slabo za enega ali drugega bolnika, medicinska sestra še vedno naredi tako, kot je delala pred uveljavitvijo zakona. Janezu Novaku reče, naj pride čez pol ure, in on pride, zdravnica ga pregleda. A s tem sta obe kršili zakon.Za pravno osebo (zdravstveni dom ali zasebno ordinacijo) je za ta prekršek zagrožena kazen od 400 do 4100 evrov, določa zakon o pacientovih pravicah.Če zdravnik v osnovnem zdravstvu (družinski zdravnik, pediater, šolski zdravnik, ginekolog, zobozdravnik) nima veliko vpisanih pacientov, torej tudi ne veliko bolnih na dan, sestri sprotni vpisi uspejo. Če pa jih ima veliko ali kadar razsaja kak virus, tega ne zmore. Medicinska sestra, s katero smo govorili, mora ostati vsak dan do dve uri dlje v službi. V tem času vpisuje paciente v naročilno knjigo za nazaj. Samo zato, da zadosti inšpekciji.Zdravniki opozarjajo, da je vodenje naročilne knjige v osnovnem zdravstvu nesmisel. Po podatkih Igorja Dovnika, predsednika strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov, pride kar 80 odstotkov ali še več pacientov v osnovnem zdravstvu na vrsto isti dan, ko zdravnika potrebujejo. Torej ne potrebujejo posebne naročilne knjige. »E-naročilna knjiga zahteva za vsakega bolnika šest podatkov, med njimi tudi podatek o tem, zakaj želi k zdravniku. To je nesmisel. Moja sestra pozna vsakega bolnika že po glasu, ne potrebuje vedno znova njegove telefonske številke, elektronskega naslova, predvsem pa ji pacienti po telefonu ne želijo povedati, kakšne težave imajo. Zaupali jih bodo zdravniku,« pripoveduje zdravnik specialist pediater Igor Dovnik. »Zakon o pacientovih pravicah je z e-naročilnimi knjigami zmanjšal dostopnost zdravnika in krši pravice pacientov. Dobre oskrbljenosti bolnika, kar je najpomembneje, ni v ničemer izboljšal. Pravici do dostopa in do kakovostne obravnave sta v koliziji z dolžnostjo izvajalcev, da poleg vseh drugih obremenitev vodijo še naročilne knjige,« je dejal Dovnik. Na zdravstveni inšpektorat je naslovil predlog, da uvede moratorij na izpolnjevanje 15. člena zakona za zdravnike, ki imajo veliko vpisanih pacientov (več kot 1500 glavarinskih količnikov). Da torej inšpektorji prenehajo nadzorovati naročilne knjige v osnovnem zdravstvu.Dunja Sever, glavna republiška zdravstvena inšpektorica, je zdravnikom odgovorila, da dela po zakonu in da mimo tega ne more. Zdravstveni inšpektorji so letos opravili že 141 nadzorov vodenja elektronskih naročilnih knjig po zakonu o pacientovih pravicah, in sicer so pregledali naročilne knjige v 111 ambulantah zasebnih zdravnikov s koncesijo in v 30 zdravstvenih domovih. Ugotovili so, da več kot polovica (83) ambulant krši zakon, torej da ne vodijo elektronskih čakalnih knjig, kot jih zahteva zakon. »V primerih ugotovljenih neskladnosti so bili izrečeni upravni in prekrškovni ukrepi – opozorila –, ki niso imeli finančnih posledic,« je za Delo odgovorila inšpektorica Andreja Mojškrc.