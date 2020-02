FOTO:Inšpekcija za okolje in naravo zasuta s prijavami

Ljubljana – Naval na inšpekcijo za okolje in naravo se je tako povečal, da inšpektorji ne zmorejo sproti nadzorovati zavezancev. Lani so v primerjavi z letom 2018 prejeli za tretjino več prijav in pobud – dobrih štiri tisoč. »Obžalujemo, da to pri prijaviteljih vzbuja občutek neodzivnosti inšpektorjev, a to ne drži,« pravijo. Tačas pa na krovnem inšpektoratu za letos napovedujejo najmanj 13500 obiskov inšpektorjev …Polona MalovrhToliko nadzorov skupaj načrtujejo izvesti inšpekcije v sklopu inšpektorata za okolje in prostor (Irsop); poleg že omenjene so to še gradbena, geodetska in stanovanjska inšpekcija, ki bodo ...