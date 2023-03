Inšpekcijski nadzori v Tušu: Rekorder opravil več kot 413 ur v mesecu

»To preprosto ni res,« se je v. d. glavnega inšpektorja inšpektorata za delo Luka Lukič ob predstavitvi inšpekcijskih nadzorov v Tušu, o katerih smo že poročali, odzval na navedbe o pomanjkanju delavcev in da se morajo zato zanašati na agencije za posredovanja dela. Navedel je, da so med nadzorom ugotovili, da so zaznali tudi primer delavke, ki je v Tušu že delala prek študentske napotnice, in ko je prosila za sklenitev pogodbe, so jo napotili na podjetje Stominus.

Gre za slovaško podjetje, ki v Slovenijo napotuje predvsem delavce iz Srbije, BiH in Makedonije, pri katerih je inšpektorat zaznal več kršitev, predvsem zaradi predolgega delovnega časa in (ne)izplačila nadur, regresa in plač. »Več delavcev je na mesec delalo več kot 200 ur, rekorder pa je v Tušu v Preserjah opravil 413 ur,« je razkril Lukič in dodal, da so se po njihovem prepričanju v Stominusu s Tušem dogovarjali, kako prikazati, da gre za opravljanje storitev, in ne posredovanje delavcev, za katero pa Stominus nima več dovoljenja, saj so ga preklicali na Slovaškem. Tudi tam številni delavci menda nimajo urejenega statusa.

Zaradi vsega omenjenega so na inšpektoratu izdali več odločb, plačilne naloge zaradi nedostave dokumentacije in tudi kazensko ovadbo proti odgovornim v Stominusu in Tušu.

»S socialnimi partnerji smo začeli pogovore o agencijskem delu – o dodatnih omejitvah in izboljšanju pravic, boljši definiciji agencijskega dela in problematiki konkuriranja tujih agencij na slovenskem trgu dela,« pa je glede te problematike, ki še zdaleč ni nova, navedel državni sekretar na ministrstvu za delo Dan Juvan in na vprašanje, ali bodo morda dovolili slovenskim agencijam zaposlovanje tujcev, ki tega za v nasprotju s tujimi ne morejo početi, dodal, da bo ministrstvo za delo privolilo le v takšno rešitev, ki povečuje pravice delavcev.

Stominus oziroma predhodniki tega podjetja, ki so bili vsi registrirani na istem naslovu, a pod različnimi imeni, so namreč stari znanci inšpektorata za delo in tudi policije, sicer trenutno menda ne delujejo več v Sloveniji.

Od trgovcev, ki jih je inšpektorat za delo v zadnjih mesecih vzel pod drobnogled – postopki naj bi bili še odprti –, pa z njimi menda ni sodeloval nihče. To so nam Mercator, Lidl, Spar in Hofer zatrdili tudi v svojih odgovorih.

Ključno sporočilo, ki si ga želijo podati na inšpektoratu za delo po opravljenih nadzorih in vloženi kazenski ovadbi, pa je po Lukičevih besedah, da se delodajalec ne more skrivati za tem, da vse prevali na nekega sumljivega podizvajalca.