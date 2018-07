Inšpektor za zdravila ob identiteto na Kitajskem

Krka kot stični člen

Razkrite nove razsežnosti

Klic kriminalista

Ljubljana – Po objavi panamskih dokumentov je službo na agenciji za zdravila izgubil inšpektor agencije za zdravila. Od začetka afere je trdil, da so mu ukradli identiteto in da ne ve nič o podjetjih, ki so bila na njegovo ime ustanovljena v davčnih oazah. Nova odkritja kažejo, da bi se z njegovo usodo res lahko nekdo poigral. Včeraj nas je klical kriminalist.Aprila 2016 smo v Delu razkrili notranje podatke panamske družbe za registracijo podjetij v davčnih oazah Mossack Fonseca. »Dokumenti kažejo, da je Janez Obreza na Samoi, Britanskih Deviških otokih in v Hongkongu prek azijskega urada panamske družbe Mossack Fonseca leta 2011 ustanovil štiri podjetja,« smo takrat zapisali. Obreza, zaposlen na Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) je teden dni po objavi teh informacij odšel na bolniško. Ker v času odsotnosti ni želel vrniti službenega računalnika, so ga na agenciji odpustili. Delovno in socialno sodišče je julija 2017 sklenilo, da je bila odpoved nezakonita. JAZMP se je pritožila, višje sodišče pa je aprila letos prvostopenjsko sodbo razveljavilo in zadevo vrnilo v novo sojenje.Obreza računalnika ni izročil, saj se je bal, da bo nekdo spet izrabil njegovo identiteto. Prvostopenjsko sodišče je to razlago označilo za prepričljivo ter sklenilo, da je imel za svoje ravnanje tehten razlog. Višje sodišče je zavzelo nasprotno stališče in v sodbo zapisalo, da bi računalnik moral vrniti: »Računalnik, ki ga ni želel izročiti, je vseboval zelo občutljive poslovne podatke, z razkritjem katerih tretjim osebam oziroma tudi z njihovo nepooblaščeno uporabo s strani Obreze, katerega ravnanja so postala skrajno nepredvidljiva, bi lahko omenjenim deležnikom, posledično pa tudi JAZMP nastala neprecenljiva škoda.« Ni se strinjalo, da bi z vrnitvijo računalnika lahko prišlo do vnovične zlorabe identitete: »Sodišče ni ugotovilo, da je JAZMP sploh prepošiljala kakršnekoli dokumente s podatki Obreze in da je ravno zaradi takšnega pošiljanja prišlo do domnevne kraje njegove identitete.«Kot kažejo nedavna razkritja Centra za preiskovalno novinarstvo v jadranski regiji - Oštro , bi do kraje identitete lahko prišlo v času, ko je Obreza na zaprosilo Krke opravljal nadzor v kitajski tovarni, ki za Krko proizvaja surovine za njene izdelke. Nadzor je opravljal novembra 2011, podjetja pa so bila na njegovo ime ustanovljena septembra istega leta, torej v času, ko je najverjetneje že zaprosil za izdajo vizuma za potovanje na Kitajsko. Tega so mu urejali kar v Krki: »Krka redno ureja poslovne vize za potovanja za svoje sodelavce na kitajskem veleposlaništvu, zato na prošnjo poslovnih partnerjev tudi njim pomaga v postopku pridobitve vize; tako tudi inšpektorjem JAZMP.« Na JAZMP so potrdili, da je v posameznih obdobjih določene logistične elemente za inšpektorje urejela Krka: »To pa zato, ker je imela dober pregled nad ponudbo storitev potovanja in bivanja v ciljni regij. Pri tem je šlo za rezervacije letalskih kart in hotelov, transferjev ipd. ...«V Krki ne hranijo podatka, ali so kopijo potnega lista posredovali kitajski družbi v kateri je Obreza opravljal nadzor oz. ali so na njegovo prošnjo povabilno pismo in rezervacije hotelov in notranjih potovanj zanj uredili oni ali je to urejal sam. So pa zapisali, da je za ureditev teh zadev potrebno na Kitajsko posredovati kopijo potnih listin.Iz navedb na portalu Oštro izhaja, da je registracijo »Obrezovih« podjetij pri družbi Mossack Fonseca naročil njen dolgoletni klient, predsednik uprave družbe Ningbo Menovo Pharmaceutical (Krkina poslovna partnerica na področju proizvodnje učinkovin). »Pri Mossack Fonseci so ugotovili tudi, da jim je kopijo Obrezovega potnega lista poslala tajnica (oziroma tajnik, saj spol osebe ni jasen) Yao Chengzhija (ta naj bi jo dobil od neimenovanega promotorja) in da jo je njihov uslužbenecoveril kot enako izvirniku zato, ker je Yaa poznal od prej. Šlo je za dejavno in pomembno stranko, ki ji je Eric Wu zaupal, so razpravljali. Zato ni izpeljal postopkov po pravilih za skrbni pregled strank, ki jih odvetniška pisarna, ki se ukvarja z ustanavljanjem podjetij, mora izvajati,« poroča Oštro.Obreza tega, komu je predal svoj potni list ali njegovo kopijo in če pozna Yaa Chengzhija ni pojasnil. Povedal je, da so odgovori podani v navedbah in dokazih v spisu, ki se vodi pri delovnem in socialnem sodišču.Portal Oštro poroča še, da je do julija 2016 Mossack Fonseca izstopila kot registracijski agent (in s tem upravljavec) podjetij, ki so bila ustanovljena s, kot kaže, poneverjeno kopijo potnega lista inšpektorja Obreze. Dokumenti kažejo, da je Yao za »Obrezova« podjetja plačeval registracijske takse in druge stroške vodenja, kar pa je za Oštro zanikal. Prav tako je zanikal, da bi poznal uslužbenca Mossack Fonsece Erica Wuja, ki je overil potni list Obreze in da osebno nikoli ni kontaktiral Mossack Fonsece. Trdil je, da so zlorabili njegovo ime.Slovensko tožilstvo preiskuje, kje bi Obrezi lahko ukradli identiteto. Včeraj nas je na njihovo prošnjo kontaktiral kriminalist. Želel je pridobiti dokumente za navedbe v Delovem članku iz aprila 2016. Tožilci očitno še niso seznanjeni, da je zgodba vmes dobila nove razsežnosti!