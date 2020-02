Inšpektor zahteval ustavitev gradnje bolnišnice

Bo novi nadzornik predal delo podizvajalcu?

Celje – Inšpektorat za okolje in prostor je od ministrstva za zdravje, ki je investitor 23,7 milijona evrov vredne prve etape bolnišnične novogradnje Splošne bolnišnice Celje, zahteval, da mora takoj ustaviti gradnjo, ki se je začela 18. januarja, saj je gradbišče brez nadzornika. Ministrstvo je namreč 22. januarja odpovedalo nadzor celjski družbi Navor, z novim nadzornikom DRI pa ni sklenilo pogodbe. Kot so sporočili iz državne DRI, so pogodbo z ministrstvom podpisali včeraj. Gradbišče dela.Z ministrstva za zdravje so ves čas pojasnjevali, da so se za DRI (DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o.) odločili na podlagi ponudbe, ki jo je družba na poziv ministrstva pripravila novembra lani. Zakaj niso torej pogodbe z DRI za nadzor pri bolnišnični novogradnji, ki velja za prvi del ene največjih investicij v prihodnjih letih v zdravstvu, sklenili že prej, ni znano. Ko smo od ministrstva zahtevali vpogled v pogodbo na podlagi informacij javnega značaja, so odgovorili, da bodo »v zakonsko opredeljenem roku izvedli zakonske postopke za podajanje informacije«. Odgovorili so v sredo, ko podpisane pogodbe sploh še ni bilo. Kot so nam namreč odgovorili iz DRI, so pogodbo z ministrstvom podpisali šele včeraj.Gradbeni zakon določa, da če se zamenja vodja nadzora na gradbišču, je treba gradnjo ustaviti, dokler je ne prevzame novi. »Investitor je tisti, ki mora poskrbeti za imenovanje nadzornika in z njim skleniti pogodbo,« so nam odgovorili iz ministrstva za okolje in prostor. Na gradbišču celjske bolnišnice, kjer je izvajalec konzorcij podjetij Kolektor Koling, Medicoengineering in Pomgrad, pa vodje nadzora ni že več kot tri tedne. Ministrstvo je sicer izdalo sklep, da je novi izbrani nadzornik družba DRI, vendar pogodbe z njimi niso imeli, prav tako na gradbišču ni bilo vodje nadzora. Vse to je ob obisku 4. februarja ugotovil tudi gradbeni inšpektor, ki je ministrstvu naložil, naj v treh dneh predloži pogodbo. Ki je takrat sploh še ni bilo. Inšpektor je tako zahteval zaprtje gradbišča.Z ministrstva za zdravje včeraj niso odgovorili, kdaj, če sploh, bodo gradbišče zaprli. So pa že prej odgovorili, da so v času, ko nadzora na gradbišču ni bilo, prejeli dve najavi zahtevka za dodatna dela, ki jih »izvajalec še ni ovrednotil«.V celjski bolnišnici so prepričani, da je bil prejšnji nadzornik, družba Navor, ki je bil v projektu bolnišnične novogradnje od samega začetka v letu 2011, boljši in ves čas prisoten ter tudi neizprosen do izvajalcev. Opozarjajo tudi, da naj bi DRI pooblastilo za izvajanje nadzora že dal podizvajalcu. Več bodo pojasnili na ponedeljkovi novinarski konferenci.