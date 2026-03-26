Inšpektorat: Previdno pri naročilih pri teh podjetjih

Žirovsko podjetje AM-ŽI prejema plačila za naročeno blago in storitve vgradnje, a ga ne dobavi oziroma jih ne izvede v dogovorjenih rokih, je ugotovil tržni inšpektorat. Enako velja za zavod Pati, Center za ohranjanje narave in kulturne dediščine, iz Šmarja - Sapa. Inšpektorat potrošnikom svetuje previdnost pri poslovanju s tem podjetjem in zavodom.

Pri podjetju AM-ŽI so inšpektorji v več primerih ugotovili, da od potrošnikov prejema plačila za naročene dobave in vgradnjo stavbnega pohištva, pri tem pa svojih pogodbenih obveznosti, ki se nanašajo na dobavo blaga in izvedbo storitev v pogodbeno dogovorjenih rokih, ne izpolni niti v dogovorjenem roku niti v dodatnem primernem roku, ki ga pravni osebi določi potrošnik, je danes objavil tržni inšpektorat.

Nepravilnosti pri naročilih in dobavi lesnih peletov

Pri zavodu Pati pa so inšpektorji ugotovili več primerov nepravilnosti pri naročilih in dobavi lesnih peletov, katerih prodajo zavod oglašuje na profilu na družbenem omrežju facebook Pati – peleti. Zavod je od potrošnikov prejel plačila za naročene lesne pelete, ki pa jih ni dobavil niti v dogovorjenem niti v dodatnem roku.

Potrošnikom na inšpektoratu svetujejo previdnost pri poslovanju s tem podjetjem in zavodom. Glede na vse pridobljene informacije namreč obstaja možnost, da potrošniki naročenega blaga po plačilu ne bodo prejeli, prav tako bi bilo lahko oteženo vračilo plačil v zakonsko določenem roku.

Zakon o varstvu potrošnikov je jasen

Zakon o varstvu potrošnikov določa, da podjetje svojo obveznost iz pogodbe izpolni brez odlašanja, vendar najpozneje v 30 dneh po sklenitvi pogodbe, razen če sta se stranki dogovorili drugače. Če podjetje obveznosti iz pogodbe ne izpolni v dogovorjenem roku, mu potrošnik določi primeren dodatni rok za izpolnitev pogodbe. Če podjetje obveznosti ne izpolni niti v dodatnem roku, ki mu ga določi potrošnik, lahko kupec odstopi od pogodbe.

Zakon sicer določa tudi primere, v katerih lahko potrošnik odstopi od pogodbe, ne da bi podjetju pustil dodaten rok za izpolnitev svojih obveznosti. To se lahko zgodi, če podjetje zavrne dostavo blaga, izvedbo storitve ali dobavo digitalne vsebine, če je glede na okoliščine ob sklenitvi pogodbe dogovorjeni rok bistvena sestavina pogodbe ali če potrošnik pred sklenitvijo pogodbe podjetje obvesti, da je dogovorjeni rok bistvena sestavina pogodbe.

Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu mora podjetje brez odlašanja vrniti vsa opravljena plačila, so poudarili na inšpektoratu.