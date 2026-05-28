Inšpektorat razkril 18.215 kršitev: največ v gradbeništvu in plačah delavcev

Inšpektorat za delo je leta 2025 opravil 11.247 inšpekcijskih pregledov (predlani 11.535), ugotovil 18.215 kršitev (17.129) in izdal 8015 ukrepov (8084). Inšpektorji so na področju delovnih razmerij opravili 5943 inšpekcijskih pregledov in ugotovili 8592 kršitev delovnopravne zakonodaje, potem ko jih predlani v 6816 pregledih 7733.

Kot so zapisali v inšpektoratu, ki ga vodi glavna inšpektorica Katja Čoh-Kragolnik, na številčnost kršitev pogosto vpliva tudi intenzivnost izvajanja nadzora v posameznih dejavnostih. Največ kršitev so ugotovili v gradbeništvu (19,5 odstotka), sledili so predelovalne dejavnosti (11,5 odstotka), gostinstvo in turizem (10,4 odstotka), prevozništvo in skladiščenje (9,6 odstotka) ter trgovina (5,1 odstotka).

Tudi lani se je največ ugotovljenih kršitev nanašalo na področje plačila za delo (okoli 3100), in sicer predvsem na neizplačilo ali prepozno izplačilo plač in dodatkov, kršitve v zvezi z zagotavljanjem minimalne plače ter neizplačilo ali prepozno izplačilo regresa za letni dopust.

Kršitve so bile tudi na področjih zaposlovanja v širšem smislu, delovnega časa, odmorov in počitka ter evidenc na področju dela, zakona o urejanju trga dela ter prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Na področju varnosti in zdravja pri delu so inšpektorji v 5091 pregledih ugotovili 9623 kršitev, predlani v 4569 pregledih 9396 kršitev.

Tudi na tem področju je bilo največ kršitev v gradbeništvu (29,3 odstotka). Sledile so predelovalne dejavnosti (17 odstotkov), trgovina (8,6 odstotka), promet in skladiščenje (5,3 odstotka), gostinstvo (4,7 odstotka) ter strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (4,5 odstotka).

Največ nepravilnosti je bilo ugotovljenih na področju ocenjevanja tveganj in priprave izjave o varnosti z oceno tveganja (okoli 2500). Kršitve so zaznali tudi glede urejenosti in varnosti delovnih mest na prostem, zagotavljanja osebne varovalne opreme, urejenosti delovnega okolja in delovnih mest, zagotavljanja zdravstvenega varstva delavcev, usposabljanja delavcev za varno delo in zagotavljanja ustrezne delovne opreme.

Leta 2025 so inšpektorji raziskali 23 nezgod pri delu, med njimi pet smrtnih nezgod, 15 težjih nezgod, dve lažji nezgodi in eno kolektivno nezgodo.

Socialna inšpekcija je lani izvedla 213 nadzorov. Zaradi narave, občutljivosti in širine pooblastil je bilo največ nadzorov (186) izvedenih v centrih za socialno delo. Nadzori so bili najpogosteje, v dobri polovici primerov, usmerjeni v obravnavo ogroženih otrok, vključno z rejništvom in posvojitvami.

Dobra tretjina nadzorov je bila usmerjena v urejanje razmerij med starši in otroki po razpadu družinske skupnosti in dobra petina v obravnavo nasilja v družini, ostali pa v uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izvajanje skrbniških nalog in izvajanje socialnovarstvenih storitev, predvsem prve socialne pomoči.

V 43 nadzorih so ugotovili pomanjkljivosti pri izvajanju socialnovarstvene dejavnosti, in sicer tako z vidika uporabe veljavne zakonodaje kot tudi z vidika uporabe strokovnih znanj.

Poročilo je danes sprejela vlada. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je ob tem zapisalo, da je besedilo poročila pozitivno in da meni, da je pripravljeno v skladu z zakonom o inšpekciji dela.