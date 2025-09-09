Inšpektorat s kazensko ovadbo nad kmetijo Bobnar, ostra obsodba Pirc Musarjeve

V Inšpektoratu Republike Slovenije za delo so se odzvali na včerajšnjo medijsko objavo izkoriščanja 21 indijskih delavcev na kmetiji Bobnar v občini Cerklje na Gorenjskem. Spomnimo, delavci so zapisali, da vsak mesec opravijo od 250 do 300 ur dela, za delo na polju pa da so plačani štiri evre na uro, pri čemer jim med neprekinjenim osemurnim delovnikom ni dovoljeno niti, da bi popili vodo.

Opisali so tudi nastanitev. »Soba je majhna. Nad velikimi zalogami bencina in nafte je 26 postelj, vsak hip se lahko zgodi nesreča,« so navedli. Del včerajšnje novice je bilo tudi, da so za pomoč zaprosili predsednico države Natašo Pirc Musar in da so bile kršitve že pred poletjem prijavljene Inšpektoratu RS za delo in policiji, a da epiloga še ni.

Z inšpektorata so se danes odzvali z dopisom, v katerem so predstavili nekaj podrobnosti postopka. Izpostavljajo, da je sektor za prednostno odzivanje izvedel inšpekcijske preglede na področju varnosti in zdravja pri delu ter delovnih razmerij pri zavezancu Kmetijsko gospodarstvo Bobnar, trgovina s sadjem in zelenjavo, d. o. o. (5. junij 2025 in 26. junij 2025), kasneje pa še pri Gostinstvu Bobnar, gostinstvo in storitve, d. o. o. (10. junij 2025 in 14. julij 2025 – PE Ravne na Koroškem) in Kmetijski pridelki Bojan Bobnar s. p. (27. avgust 2025). Zaradi suma storitve kaznivega dejanja kršitev temeljnih pravic delavcev je sledila vložitev kazenske ovadbe na Okrožno državno tožilstvo v Kranju.

Pirc Musarjeva ostro obsoja domnevno izkoriščanje Predsednica Nataša Pirc Musar ostro obsoja domnevno izkoriščanje tujih delavcev, zaposlenih na kmetiji Bobnar v Cerkljah na Gorenjskem, ki so se nanjo obrnili za pomoč. Pismi delavcev je predsednica posredovala pristojnim institucijam in jih prosila za nujno obravnavo. »Vsebina je izjemno skrb vzbujajoča, saj izpostavlja neprimerno ravnanje z zaposlenimi, neprimerne bivanjske pogoje ter kršenje delovnopravne zakonodaje, pravic in človekovega dostojanstva. To je nedopustno,« so v predsedničinem uradu zapisali in poudarili, da predsednica republike takšno ravnanje s tujimi delavci najostreje obsoja. STA

FOTO: Zaslonski posnetek, Google Maps

Ugotovili številne kršitve

Pri Kmetijskem gospodarstvu Bobnar je inšpektorat ugotovil, da »je bilo v času nadzora zaposlenih 21 tujih delavcev iz Indije in Nepala, od katerih jih je bilo v postopku, kot priče, zaslišanih osem oseb. Zaslišane priče so jasno opisale dogajanja in nepravilnosti pri zavezancu. Nadzor pri zavezancu je bil izveden v koordinirani akciji skupaj s Policijsko postajo za izravnalne ukrepe Kranj in Finančno upravo Republike Slovenije. Ugotovljene so bile kršitve s področja delovnih razmerij glede zagotavljanja počitkov med dvema delovnima dnevoma ter glede obračunavanja in izplačevanja dodatkov za delo v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja kršitev temeljnih pravic delavcev je bila vložena kazenska ovadba (po 196. členu kazenskega zakonika) na Okrožno državno tožilstvo v Kranju. Na področju varnosti in zdravja pri delu je bila izdana prepovedna odločba zaradi neustreznih bivanjskih pogojev za nastanitev delavcev na dan inšpekcijskega nadzora. Poleg tega so bile ugotovljene še druge nepravilnosti s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, zaradi katerih poteka prekrškovni postopek in še traja.«

Kot še navajajo, so tujim delavcem med inšpekcijskim nadzorom nudili tudi informacije o njihovih pravicah ter možnostih. Več kot polovica si je tako uspešno poiskala novo zaposlitev pri drugem delodajalcu, prepričani so, da prav zaradi hitrega odziva in celovite obravnave primera inšpektorjev sektorja za prednostno odzivanje.

Tudi pri preostalih dveh podjetjih še vodijo upravne postopke. Pri Gostinstvu Bobnar so ugotovili kršitve v zvezi z zaposlovanjem za določen čas, izplačilom regresa in dodatkov za delo v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa ter vodenja evidenc o izrabi delovnega časa. Prekrškovni postopek še poteka. Tudi proti zavezancu Kmetijski pridelki Bojan Bobnar s.p. so uvedli prekrškovni postopek. Kot navajajo, so se ugotovljene nepravilnosti nanašale na izjavo o varnosti z oceno tveganja, ureditev delovnih prostorov in zagotavljanje prve pomoči. Zavezancu je bila izdana tudi ureditvena odločba. Postopki se torej še nadaljujejo.

Kot so še zapisali v sporočilu za javnost, nadzorov, ki so v teku, ne morejo podrobneje komentirati, dokler traja ugotovitveni postopek in se ne zagotovi pravica zavezanca do izjave. »Inšpektorat Republike Slovenije za delo pa jasno sporoča, da so kršitve pravic delavcem, še posebno ranljivejšim skupinam, nedopustne, in zavrača očitke o neodzivnosti v konkretnem primeru,« so še zapisali.